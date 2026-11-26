Equipo español Copa Davis contra Austria - Massimo Paolone / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas madrileños Daniel Mérida y Rafael Jódar lograron sendas victorias este jueves contra Joel Schwärzler y Jurij Rodionov para el triunfo de España (2-0) sobre Austria, que mete a la 'Armada' en semifinales de la Copa Davis.

El equipo capitaneado por David Ferrer tuvo un estreno perfecto en la Final 8 que se está disputando en Bolonia (Italia), y se citó en la penúltima ronda con Gran Bretaña, verdugo este mismo jueves de Alemania. España, finalista el año pasado y seis veces campeona, la última en 2019, cumplió con dos jugadores revelación esta temporada, sin necesidad del flamante Maestro Carlos Alcaraz.

Jódar rubricó el billete español en un segundo punto que remontó a Rodionov por 2-6, 6-0, 6-1. Una tremenda reacción del de Leganés, dispuesto al broche dorado de su primer año en el Circuito ATP, después de disputar la semana pasada la cita de los ocho mejores de la temporada, la Copa de Maestros. Jódar, que como Mérida jugaba su segundo partido de Davis tras las victorias de septiembre en Chile, acusó la tensión de otras Finales, y el rival también jugó.

Rodionov, con más experiencia en el Mundial de tenis, y obligado a ganar para salvar a Austria de la eliminación, aprovechó las dos bolas de 'break' que tuvo y se apuntó el primer set en menos de media hora. Sin embargo, Jódar se adueñó del partido con mente fría y un tenis arrollador, y solo cedió un juego entre el segundo y el tercer parcial. Un golpe en la mesa que puso a España en semifinales, con el buen sabor de boca que había dejado Mérida.

El también madrileño, que entró en la convocatoria para la fase decisiva del Mundial de tenis en sustitución Alejandro Davidovich por lesión, mantuvo la concentración en un inicio complicado con su saque y fue sólido y efectivo, con una derecha potente que desbordó a Joel Schwärzler con un doble 6-4. De arranque, Mérida salvó dos bolas de 'break' en sus primeros dos turnos de saque.

Schwärzler, de 20 años y debutante en el torneo, mantuvo la igualdad pero en el decisivo noveno juego cedió su servicio. Mérida hizo buena la única bola de 'break' que tuvo y a continuación cerró la primera manga con 6-4. Con esa tranquilidad a su favor, el tenista español se mantuvo sólido para ir sumando. El austriaco, sin red, acusó la presión y encajó el 'break' en el quinto juego que dio a Mérida, en la línea de su gran temporada, ventaja suficiente.

Jódar aprovechó la 'bola de eliminatoria' en el segundo asalto para poner un 2-0 donde Ferrer no necesitó alinear a Carlos Alcaraz. El campeón de las Finales ATP se reservó tras el desgaste de la semana pasada en Turín y, aunque estaba apuntado para el dobles junto a Marcel Granollers, no tuvo que saltar a la pista, mirando ya a la semifinal contra Gran Bretaña, el sábado desde las 12.00.