Mérida logra en Umag su primer título y Badosa se mete en la final de Iasi

Daniel Mérida, torneo de Umag - Europa Press/Contacto/Kacper Staniec

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Daniel Mérida ha conquistado este sábado el torneo ATP 250 de Umag (Croacia) gracias a su victoria en la final por 6-2, 5-7, 6-2 contra el bosnio Damir Dzumhur, mientras que la también española Paula Badosa venció a la eslovena Tamara Zidansek para meterse en la final del torneo WTA 250 de Iasi (Rumanía).

Apenas cuatro meses después de lograr su primer triunfo en un cuadro principal del ATP Tour, Mérida se adjudicó su primer título, en su segunda final tras la que perdió en Bucarest en abril, a sus 21 años. El madrileño tuvo el saque para apuntarse la victoria en la tierra croata en el segundo set, pero Dzumhur reaccionó.

El bosnio forzó una tercera manga que no intimidó a un Mérida que, después de una rotura por banda, puso la directa con un 6-2 que le dio el primer título de su carrera. Con esta victoria, el tenista español se asegura debutar el lunes en el Top 60 del mundo, cuando hace un año era el 233 del ranking.

Por otro lado, en la tierra batida rumana, Badosa acusó haber malgastado tres bolas de 'break', dos el tercer juego y otra en el séptimo, pues se vio 15-40 abajo en el octavo y su oponente sí rompió (5-3). En el juego posterior, lleno de vaivenes, Zidansek cerró el set a la tercera ocasión que tuvo.

Como réplica, la catalana mejoró al principio del segundo parcial y materializó su primera oportunidad de quiebre, pero de inmediato cedió su servicio y volvió la igualdad al marcador (2-2) tras un cuarto juego de calibre. Después se intercambiaron tres 'breaks' seguidos, dos en el caso de una Badosa que parecía encaminada hacia la derrota al verse 5-3.

Sin embargo, la nacida en Nueva York solventó el noveno juego con su saque y apretó en el décimo; a cada arreón suyo respondía la eslovena, pero finalmente Badosa logró el 'break' a la quinta opción y consolidó tal renta inmediatamente; para mayor inri, la catalana fue letal en el siguiente servicio de Zidansek cuando tuvo un 15-40, abrochando el set.

La batalla subió enteros en un igualado tercer acto que llevó la semifinal a casi tres horas. Un continuo intercambio de 'breaks' marcó la manga decisiva, que llegó a una muerte súbita que dominó de manera espectacular Badosa, en racha tras ganar el WTA 125 de Bastad, para citarse con la egipcia Mayar Sherif en una nueva final.