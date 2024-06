Merino: "Estamos con la confianza de poder competir contra cualquiera en la EURO"

Archivo - Mikel Merino of Spain in action during the UEFA EURO 2024 European qualifier match between Spain and Scotland at La Cartuja stadium on October 12, 2023, in Sevilla, Spain.

Archivo - Mikel Merino of Spain in action during the UEFA EURO 2024 European qualifier match between Spain and Scotland at La Cartuja stadium on October 12, 2023, in Sevilla, Spain.

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Mikel Merino afirmó este miércoles que están "con la confianza de poder competir contra cualquiera" en esta Eurocopa en la que debutarán este sábado contra Croacia, un equipo que cuenta con "uno de los mejores centros del campo que hay en Europa".

"España en este torneo viene con la confianza de poder competir contra cualquiera, y de ser conscientes de que cualquiera te puede ganar porque estamos en la máxima élite. Si algo tiene España es que se te exige lo máximo", declaró Mikel Merino este miércoles en rueda de prensa.

El navarro apuntó que "la satisfacción" saldrá de sentirse "realizados" y que "el trabajo" que hacen está "al 100%" de lo que pueden dar. "Ganar o perder puede depender de muchas cosas, de muchos detalles, de decisiones individuales en un momento adecuado. Si hemos dado lo máximo que tenemos cada uno creo que nos podríamos ir satisfechos con el resultado que haya sido", advirtió.

El futbolista de la Real Sociedad explicó que la presión interna que se ponen ellos mismos es "máxima" y que son "un conjunto de gente con mentalidad ganadora, que en cada entrenamiento que pierde se enfadan porque no quieren perder nada". "Esa yo creo que es la mayor de las presiones. Puede parecer mentira, pero lo que venga de fuera intentamos disminuirlo y la presión que más nos importa es la nuestra", apuntó.

"El no sentirte contento con tu propio trabajo creo que es lo peor que puede sentir un profesional y creo que esa presión es buena. Si no tienes esa presión, siendo un futbolista, creo que te has equivocado y es lo que necesitas para dar lo máximo de ti. Así que me siento tranquilo porque sé que el equipo está preparado, que la selección va a ir a por esta EURO con todo lo que tiene y que si pierde será dando el cien por cien y lo mejor de nosotros", zanjó el navarro.

"LUIS DE LA FUENTE SIEMPRE VA A MIRAR POR EL BIEN DEL CONJUNTO"

Merino ya coincidió con Luis de La Fuente en torneos como en los últimos Juegos de Tokio y tiene claro que el técnico es "una muy buena persona, que va de frente siempre y que nunca te va a mentir". "Siempre va a mirar por el bien del conjunto. Es alguien en quien todos confiamos, que nos transmite su total confianza, es una gozada tenerle como seleccionador", confesó.

"A nivel futbolístico en cada posición busca unos aspectos más individuales, pero en lo que nos tenemos que centrar todos es en tener un buen grupo, con una buena cohesión, en el que todos nos sintamos partícipes y responsables de ayudar al compañero", agregó el realista.

El centrocampista destacó que su labor es "tener una buena actitud en los entrenamientos y en los partidos", ser un jugador "con una mentalidad ganadora" y, sobre todo, "aceptar el rol que te toca en cada momento". "Lo que nos pide el seleccionador es que seamos un equipo unido, que nos respetemos, que trabajemos codo con codo, porque el hecho de ser un equipo en estos torneos vale más que el ser buenos individuales", resaltó.

Por otro lado, se consideró partidario de tener 2un estilo claro y fiel", que en el caso de la 'Roja' "pasa por ser un equipo completo que es capaz de adaptarse a distintos sistemas de juego, a distintos entornos y a lo que te lleva el partido".

"Creo que España va a intentar ser dominador y protagonista con el balón, que va a intentar asfixiar al rival, pero que también va a saber adaptarse a correr en transición si hace falta y a no obcecarse a llevar un estilo, sino a ser un equipo completo que es lo que hoy en día en pleno 2024 te exige la élite", señaló el internacional.

"TENEMOS MUCHA SUERTE DE TENER A YAMAL Y WILLIAMS"

Lamine Yamal y Nico Williams serán dos de las piezas más importantes de la selección y Merino opina que son "dos piezas fundamentales en el futuro del fútbol español" y a los que se "admira por el desparpajo que tienen". Ambos tiene que ser "capaces de gestionar toda esa presión que viene de fuera", pero cree que son "maduros como para saber que ni son tan buenos como el mundo los puede poner, ni tan malos como cuando tengan un mal partido".

"Tenemos mucha suerte de tener jugadores como ellos, que nos aportan muchísimo en el día a día y que saben que todavía tienen mucho que mejorar porque son muy jóvenes y tienen un techo muy alto. Lo mejor que tienen es que están dispuestos a pagar el precio por esas mejoras, así que nosotros estamos aquí para intentar ayudarles. Les necesitamos para que esta Eurocopa el equipo dé su mejor versión", explicó.

Además, el jugador de la Real Sociedad se refirió al debut ante Croacia, un rival con "uno de los mejores centros del campo que hay en Europa, con mucha calidad en muchos jugadores". "Es un equipo en el que mucha parte de su fútbol pasa por ahí, gente que le gusta tener el balón, bajar a zonas cerca de centrales para darle un poco de calma al juego", detalló.

"En la élite los detalles marcan y cada partido no se parece al otro. Si tienen tiempo para pensar y consiguen coger posiciones cómodas, son capaces de controlar el tiempo del partido y hacerte sufrir, y si les quitas tiempo, mandan un 'poquito' menos en el partido y puede que tengas un 'poquito' más de ventaja en el partido", recalcó el navarro.

Uno de los líderes en ese centro del campo croata es Luka Modric, "un crack de nivel absoluto". "Lleva muchos años en la élite y ha demostrado que no se va del partido, que da igual qué circunstancia de juego se encuentre delante, que es capaz de adaptarse, que técnicamente está por encima de cualquier presión y situación", elogió.

Por otro lado, descartó que su futuro le pueda preocupar y manifestó que "habla muy bien" de él y de que se están haciendo "bien las cosas" en la Real Sociedad, asegurando que en el vestuario dan "cero importancia a ese tipo de noticias" porque están "centrados en representar a la selección de la mejor manera posible". "Creo que tenemos una oportunidad única en la carrera de un futbolista de ganar una Eurocopa y es en lo que nos tenemos que centrar", remarcó.

El navarro calificó como "un hito" que su club tenga cinco jugadores y se refirió a su experiencia en Alemania cuando estuvo en el Borussia Dortmund. "Tengo recuerdos bonitos. A pesar de que era muy joven y no tuve igual los minutos que me hubiera gustado, siempre que echo la vista atrás mi memoria es muy positiva. Estuve en un equipo que llegó a cuartos de Champions con jugadores de una talla mundial, me sirvió para ver lo que era realmente el máximo nivel de fútbol", confesó.

"Ahora creo que he madurado mucho como jugador, estoy en el mejor momento de mi carrera y es todo gracias a mi experiencia en la Real Sociedad, a mi experiencia con Imanol (Alguacil), que ha sido el entrenador que me ha ayudado con todas estas herramientas. Ahora me siento un privilegiado de poder abrir todo el abanico de fútbol que tengo aquí con la selección", concluyó Merino.