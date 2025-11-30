Merino mantiene al Arsenal con la cabeza alta contra un duro Chelsea

Chelsea - Arsenal - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal empató (1-1) con el Chelsea este domingo en una exigente visita a Stamford Bridge a pesar de jugar con uno más desde el minuto 38, gracias a un gol de Mikel Merino, mientras que el Manchester United y el Liverpool vencieron para sanar su momento.

Los de Mikel Arteta se encontraron un vecino crecido, reciente verdugo del FC Barcelona en Champions, a pesar de la expulsión de Moisés Caicedo en el minuto 38. Una entrada dura, aunque necesitó de revisión del VAR para que el árbitro cambiara a roja, terminó con el partido del ecuatoriano, y el Chelsea tuvo que replegarse.

El cuadro 'blue' había apretado a los 'gunners' hasta entonces y, después, jugó con buenas transiciones. Así, en la reanudación, Trevoh Chalobah adelantó a los locales, pero el español Mikel Merino empató para el Arsenal con un cabezazo. El meta local, también español, Robert Sánchez, sujetó al Chelsea, tercero con 24 puntos, en un duelo en la cumbre que aprieta la lucha por el liderato de los de Arteta (30). El Aston Villa sumó 24 con un 1-0 al Wolves.

Además, el Manchester United remontó (1-2) al Crystal Palace para superar a los londinenses en la tabla por un punto, 21 pegados a la zona europea a pesar de que venía de tres jornadas sin ganar. Los de Ruben Amorim cambiaron el tercio tras empezar por debajo con un penalti que transformó Jean-Philippe Mateta en su segundo intento, después de un doble toque del francés que anuló el primero.

Joshua Zirkzee, con su primer gol en Premier en un año, y Mason Mount dieron el triunfo al United en el segundo tiempo. Igualmente, el Liverpool sofocó su crisis de resultados para sumar también 21 puntos con un 0-2 a un West Ham que se quedó con uno menos en los últimos minutos por una locura transitoria de Lucas Paqueta.

Los de Arne Slot se impusieron en Londres sin Mo Salah, quien no jugó en un partido de Premier por primera vez en año y medio, y con el primer gol en liga del millonario fichaje Alexander Isak. Cody Gakpo aseguró el obligado triunfo del Liverpool en el descuento.