'Més que una Moció' celebra que "prospere" la moción con la dimisión de Bartomeu

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la plataforma impulsora de la moción de censura 'Més que una Moció', Marc Duch, ha asegurado que los socios deberían estar de enhorabuena ante la dimisión de la Junta Directiva del FC Barcelona, mientras que Jordi Farré, precandidato y promotor del voto, asegura que "termina una pesadilla".

"Nos hemos de felicitar todos los socios. Es un día importante para la historia del club, representa que prospere la primera moción de censura en la historia del club", aseguró Marc Duch en el programa 'Tot costa' de Catalunya Ràdio.

"Era cuestión de tiempo saber si dimitía por no tener ganas de afrontar el voto, o si le hacíamos terminar con la moción. Lo importante es que se ha activo y ha funcionado un mecanismo de consulta del club", celebró en este sentido uno de los portavoces de 'Més que una Moció', que aglutina a varios grupos de opinión barcelonistas y a tres precandidaturas.

Duch, no obstante, no quiere seguir en primera línea. "No me veréis en ningún proyecto electoral, pero cerca del Barça como estos años, seguro. Trabajar en el entorno del Barça me motiva, lo he hecho durante seis años y ahí estaré", aseguró.

El líder de una de las precandidaturas que apoyaron la moción, Jordi Farré, aseguró en el mismo programa que se termina una "pesadilla" con la dimisión de Bartomeu y de su Junta Directiva.

"Estamos contentos, se termina una pesadilla y empieza una nueva era. Espero que se cierre este ciclo. Haciendo un símil, con las firmas ganamos al Madrid, hoy ganamos LaLiga y espero que nos dé para ganar la 'Champions'", explicó.

"Sigo pensando que lo mejor para el Barça es que entre aire fresco, que se pueda hacer un proyecto nuevo y se paren cosas como el acuerdo con Goldman Sachs. Avalaremos y asumiremos el riesgo de las cuentas", apostilló.

LAPORTA Y FONT REACCIONAN

El expresidente blaugrana Joan Laporta reaccionó a la noticia de inmediato, celebrando la dimisión de una Junta que, en parte, fue parte de su mandato y que terminó siendo su rival, además de llevarle a los juzgados por presuntas pérdidas en su mandato.

"Ya era hora! Por fin se abren los caminos para rehacer el Barça! Visca el Barça!", escribió Laporta, que aún no se ha pronunciado sobre si será candidato de nuevo a la presidencia, acompañando el texto con dos corazones blaugranas.

Por otro lado, el precandidato a la presidencia Víctor Font aseguró que los firmantes de la moción "marcan el camino" a seguir. "Ahora, el Barça necesita un rescate. Esta noche os digo con más ilusión que nunca que tenemos las ideas, el equipo y el empuje para reconstruir el club. 'Sí al Futur', visca el Barça", escribió en sus redes.