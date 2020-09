'Més que una Moció' pide la dimisión de Bartomeu aunque ello le evite un "escarnio" público

La plataforma está convencida de que la moción de censura prosperará y que los socios echarán a la Junta del club

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Més que una Moció', que ha presentado las firmas necesarias para emprender una moción de censura contra la Junta Directiva del FC Barcelona, ha pedido este viernes a Josep Maria Bartomeu que dimita, aunque ello evite al presidente vivir un "escarnio" en la votación de la moción, que aseguran que saldrá adelante.

Marc Duch, presidente de 'Manifest Blaugrana', uno de los ocho grupos de opinión que respaldan esta moción junto a tres precandidaturas, asegura que Bartomeu tendría que haber dimitido hace mucho, que hacerlo ahora es tarde pero, aún así, pide y espera que dimita.

"El querer dimitir para evitar un escarnio, una vergüenza, me parece muy pobre y de una bajeza terrible el tener que pasar que te voten miles de personas en contra para irte. Ya tienes estas firmas en contra, puedes querer evitar el escarnio, pero irse ya tendría que haberlo hecho antes", manifestó.

"Es necesario que dimita Bartomeu, pero no ahora porque se pueda encontrar con una votación en contra de miles de socios y lo haga por miedo. Tenía que haber dimitido mucho antes, quedó manifiesto que era incapaz de dirigir este club. Tendría que haber dimitido ya", reiteró.

Más allá de esa hipotética dimisión, el proceso de la moción de censura entra ahora en su segunda fase, la de validación de las más de 20.000 firmas presentadas al club. "Agradecimiento a los ocho grupos de opinión y tres precandidaturas, una moción histórica porque es un hecho que hemos recogido más de 20.000 firmas, y es histórico", celebró Duch.

"La masa social del Barça está viva, se ha movilizado cerca de un 20 por ciento de la masa social, cifra escandalosa. Y de haber tenido partidos, la cifra sería más alta", añadió, antes de agradecer al club las "ganas de colaborar" y que facilitaran la entrega de papeletas.

En cuanto al balance en lo que va de proceso, es "extremadamente positivo". "Mucho trabajo, muchos kilómetros, tensión y disputas en la organización, pero aquí estábamos todos para lograr la moción. El balance organizativo es extremadamente positivo. Entendemos que la gente que hemos activado debe seguir activa, y hará falta sus ganas y su músculo para llegar al objetivo del 66 por ciento", manifestó.

Y es que la moción solo tiraría adelante y obligaría a dimitir a la Junta Directiva y convocar elecciones de inmediato en caso de que voten más de un 15 por ciento de la masa social del club y, que el resultado a favor de la moción, cuente con ese 66 por ciento de apoyo.

Desde la plataforma están convencido de que los socios les apoyarán, de nuevo, y en base a varios factores. Entre ellos, el "detonante" de la crisis de Leo Messi. "La posible marcha de Messi pudo ser la guinda al pastel en el colmo de la gente, que dijo 'hasta aquí'. Pero el pastel ya estaba hecho, ya existía", lamentó.

"No sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos que esta Junta y Bartomeu no van a ser capaces de convencer a Messi de quedarse más allá de 2021. no hay comunicación, los engaños han sido muchos según el jugador", opinó de cara al futuro del capitán blaugrana.

Por su parte, Ricard Faura, del grupo de opinión 'Dignitat Blaugrana', también comparte que Bartomeu debería dimitir. "Cuanto antes tengamos gente capaz de recuperar lo que era el Barça, mucho mejor. Vale la pena que se adelanten las elecciones, porque si no se perderá la planificación de otro año. No tenemos ninguna duda de que esta moción tirará adelante. Esta votación no la perderemos", aseguró.