'Més que una moció' tomará medidas si la Junta del Barça no permite la votación de la moción de censura

"No convocar la votación sería la vulneración más flagrante de los Estatutos en la historia del club"

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Més que una moció', promotores de la moción de censura contra la Junta Directiva del FC Barcelona, ha presentado este lunes la campaña a favor del 'Sí' para la votación que esperan que el club convoque, como muy tarde, este martes a las 9.00 de la mañana y, de lo contrario, aseguran que tomarán medidas que ya tienen estudiadas y contempladas y que no quisieron desvelar.

"Este no es el Barça que nos gusta. Queremos un Barça abierto y proactivo, no uno que se ponga de espaldas a una moción de censura, que está contemplada en los Estatutos. Se tiene que llevar todo al límite por la voluntad de no votar. No convocar la votación sería la vulneración más flagrante de los Estatutos en la historia del club", aseguró Marc Duch, uno de los portavoces de la plataforma, en rueda de prensa.

En ella aseguraron que contemplan tener centenares de voluntarios para actuar como interventores en la moción de censura, que con un presupuesto escueto harán campaña y colgarán carteles en Barcelona e insistieron en que no contemplan otro escenario que no sea el de votar los días 1 y 2 de noviembre.

No obstante, el club blaugrana está "tensando la cuerda" y de momento no hay fecha para la votación. Según RAC1, además, la actual Junta Directiva habría pedido, por carta, al vicepresidente con funciones de presidente del Govern, Pere Aragonès, que suspenda la votación. Una votación que, según los Estatutos de la entidad, debería quedar oficialmente convocada este martes a las 9.00 horas.

"Si no cumplen, tenemos previstas acciones que ahora no es momento de explicar. Pero están previstas. Estamos pendientes de la convocatoria oficial de la moción, son días convulsos en este sentido. La convocatoria se tendría que hacer como muy tarde mañana. Si no, entenderemos que la Junta no la ha convocado dentro de los límites legales y es violación flagrante de los Estatutos", avisaron desde la plataforma.

"No contemplamos un escenario que no sea ir a votar los días 1 y 2. Los Estatutos son claros. Mañana se tiene que convocar la votación. Contemplamos votar masivamente este 'sí'. Hay encuestas favorables al voto del 'sí', a las ganas que tiene la gente de votar, es imprescindible que el día 1 tengamos las urnas en su sitio", pidieron.

En este sentido, creen que los argumentos de la Directiva blaugrana, de necesitar 15 días mínimo para preparar la votación o cambiar el número de sedes disponibles, son "tácticas dilatorias" que han sido "totalmente intencionadas" con la voluntad de poder decir que no hay tiempo para preparar una votación con garantías.

"Haber empezado antes. Si no eres capaz, haber dimitido antes porque no eres capaz de dirigir el club. Y el estado de alarma no afecta a la votación, porque tiene más forma de toque de queda que de estado de alarma. Nosotros no votaremos en bares ni restaurantes ni de noche", aseguró Duch.

Por otro lado, no contemplan tampoco la dimisión en bloque de la Junta Directiva. "Hemos trabajado todos los escenarios. A día de hoy, eso no está en nuestras manos, no lo controlamos. Y nos da igual, si toman la decisión de dimitir, bienvenida sea. Si no, iremos a votar que es lo que nos pide el cuerpo. Deberían haber dimitido hace años, pero no lo han hecho y aquí estamos", recordó.

"Me parece triste que el FC Barcelona pida al Govern que suspenda el voto de censura. Si la Junta no quiere votar, que lo cancele y se atenga a las consecuencias. Pero no puedes pedir a la Generalitat anular por no querer montar ahora mesas de votación, cuando habías dicho que las montarías", concluyó el portavoz de 'Més que una Moció'.