Messi: "Cada vez salgo menos mentalizado en el gol y más en el juego"

El delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi afirmó que en los últimos años salta al césped "cada vez menos mentalizado en el gol, y más en el juego" a pesar de ser el máximo goleador histórico, con 432 tantos, de LaLiga, una de los récords "más lindos", según él, del currículo del seis veces Balón de Oro.

"Cada vez que salgo a la cancha salgo menos mentalizado en el gol y más en el juego. Ser yo el goleador de esta liga, con lo que significa la liga española, es especial. La verdad que creo que es uno de los récords más lindos que tengo", manifestó en una entrevista, con motivo del 90 aniversario de LaLiga, que podrá verse en Movistar+, LaLigaTV Bar y Gol TV.

Messi recordó que en los primeros años le costaba "hacer muchos goles", pues "erraba o no tenía la suerte". "Recuerdo que Eto'o me decía: el día que empieces a hacer goles vas a ser ... Porque tenía muchas ocasiones y no convertía. Hasta que un día me destapé, entró", evocó el jugador azulgrana.

Acerca de su fórmula para lograr tantos goles de lanzamiento de falta, Messi explicó que le dedica más tiempo que antaño. "Sí que en este último tiempo volví a mirar y sobre todo en los tiros libres para ver si se mueve antes, si da el pasito, si no, cómo reacciona, cómo para la barrera... la verdad que ahora sí lo estudio un poco más", admitió.

En este sentido, el internacional argentino dijo que fue mejorando el trabajo "con entreno". "¿La siesta? Tenemos un ritmo muy marcado que depende mucho de los chicos. Nosotros terminamos de entrenar, llego a casa para comer rápido, salir e irlos a buscar al colegio y dependemos mucho de eso. Me acortaron mucha la siesta", bromeó el pupilo de Valverde.