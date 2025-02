Messi: "Me sentí llamado a venir al Inter de Miami, no me arrepiento"

El argentino repasa su pasado, presente y futuro en una entrevista con Apple Music

El ocho veces Balón de Oro, Lionel Messi, siente que ir a la MLS y al Inter de Miami fue la decisión correcta, una Liga y un club a los que está ayudando a crecer, alargando su exitosas carrera con el mismo hambre de títulos sin perderse la vida en familia.

"Hoy veo a mi hijo, Thiago, que va a cumplir 12 años dentro de unos días, y pensar que a esa edad me fui al Barcelona. Hoy es difícil pensar que Thiago haría eso, de hecho, tiene un torneo de fútbol y tendrá que viajar 15 o 20 días y ya es duro para nosotros", habla el argentino este viernes en una entrevista a Zane Lowe en Apple Music 1.

"No sé, tendré que vivirlo y estar en ese momento para saber cómo reaccionaría o qué pensaría; lo único que puedo decir es que fue un cambio duro y difícil, al mismo tiempo, yo quería ese cambio. Me fui con mi familia. Tenía una convicción sobre lo que quería, siempre pensé que era mi sueño e hice todo lo posible para conseguirlo", añade, pensando en un consejo a su hijo.

Messi trató varios temas, como la evolución de su juego. "Mi estilo de juego cambió a lo largo de toda mi carrera. Siempre trato de generar espacios tanto para mí como para mis compañeros, ser efectivo, tratar de definir ya sea con un pase, o marcando. No puedo prever pero sí observar el juego, ver lo que pasa, ver dónde podemos hacer daño, o que nos hagan daño a nosotros. Eso es lo que intento ver lo más rápido posible", afirma.

"Nunca imaginé que iba a vivir lo que viví y tener la carrera que tuve. Nunca lo pensé, nunca lo imaginé, mi único objetivo y sueño era ser profesional, jugar al fútbol desde muy chiquito; me gustaban las pelotas, y me gustaba jugar. Me encanta el juego, competir, ganar, estoy muy agradecido a Dios por todo lo que me dio, lo que logré", añade.

Por otro lado, el ex del FC Barcelona valoró su decisión de irse al Inter de Miami, después de su traumática salida y su llegada forzada al Paris Saint-Germain. "Siempre tuve en mente jugar en la MLS. Creo que lo dije más de una vez. Me atraía y era algo que quería hacer. Venir a jugar al Inter de Miami fue una oportunidad y por cómo se desarrollaron las cosas en París", recuerda.

"Me sentí llamado a venir al Inter porque es un club que está creciendo, muy nuevo, con pocos años como club. Me gustó la idea de venir y ayudar al club a ser un club más grande y también sabía que era una ciudad que a mi familia y a mí nos iba a gustar, aunque no la conocía tanto porque había venido pocas veces, pero sabía de ella, porque tengo familia y amigos que visitaban y visitan esta ciudad y pensé que era el momento adecuado, y no me arrepiento, todo lo contrario", añade.

Messi compartió sus impresiones sobre el estilo de juego en la MLS y el crecimiento de la Liga norteamericana. "Creo que es un tipo de juego muy dinámico. Muy físico, con mucha gente joven y fuerte físicamente. Todos los equipos quieren marcar y hacer un juego ofensivo. Y por eso los partidos son de ida y vuelta, algo relacionado con el país y los deportes que están acostumbrados a ver que implican mucho espectáculo, muchos goles, muchas jugadas ofensivas", cuenta.

"Esta es una liga que maduró, que sigue creciendo, y que espero que no se detenga, y que otros clubes vean lo que pasó con el Inter de Miami. Creo que el equipo que tenemos hoy está hecho para tratar de ganar un campeonato, y a eso apuntamos. Creo que hubo una buena adaptación de los chicos que vinieron, con la gente joven que tenía el club y el equipo", confiesa.

Además, el astro argentino valora la importancia de estar en el novedoso Mundial de Clubes de la FIFA. "Creo que es muy importante para el club, sobre todo, participar por primera vez en un Mundial que se va a disputar en el país y para la MLS tener dos equipos es algo maravilloso, y como he dicho, todo lo que está pasando crea una oportunidad para que la MLS siga creciendo en el fútbol", afirma.

"Hoy me siento muy bien, estoy disfrutando de donde estoy, de lo que hago, de mis entrenamientos diarios, de los partidos, de mis amigos, de mi familia. Disfruto de ir a Argentina, quizás mucho más que cuando era joven, sin estar pendiente de muchas cosas. Disfruto más de los pequeños detalles que quizás antes no apreciaba. Sinceramente me siento feliz viviendo el día a día, nunca pensé mucho en el futuro, más bien vivo el día a día", celebra.

Como guiño a Apple Music, Messi reconoció por otro lado su gusto por la música y el reconocimiento de ser nombrado en muchas letras de canciones. "Obviamente, me siento muy halagado de que me mencionen en las letras de las canciones. Mis hijos también lo disfrutan y se sorprenden al escuchar mi nombre en una canción", termina.