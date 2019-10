Messi: "No quiero un contrato que me ate, quiero rendir y jugar por objetivos"

Publicado 18/10/2019 19:34:30 CET

Fútbol.- Messi: "No quiero un contrato que me ate, quiero rendir y jugar por obj

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Leo Messi matizó su negativa a tener un contrato vitalicio en el club culé, ya que no quiere estar atado "de por vida" solo por que lo diga un papel, sino hacerlo por rendimiento y sin duda con gusto siempre de azulgrana.

"Se había hablado (contrato vitalicio), lo hicieron con Iniesta también con gente que llevaba mucho tiempo, pero lo que dije es que no quiero un contrato que me ate, porque no sé cómo voy a estar yo. No quiero estar aquí si no estoy bien", dijo en una entrevista a Radio Metro 95.1 de Argentina, publicada este viernes.

"Yo voy a estar compitiendo, sintiéndome bien físicamente como para poder rendir y jugar y seguir peleando por los objetivos. No seguir porque tengo un contrato y puedo estar de por vida. Por eso no me gustó, pero obviamente aquí me quedaría toda la vida", añadió.

El '10' del Barça tiene un contrato que desde el club calificaron el mes pasado de "muy especial" y que en verdad supone que el argentino "puede entrar y salir cuando lo crea oportuno", ya que no quiso una firma de por vida. El capitán azulgrana repasó además algunos temas como el fichaje frustrado de Neymar.

"El tema de Neymar es complicado. Es difícil que salga de ahí, por cómo se fue de aquí, mucha gente del club y socios que no quieren que vuelva. Es uno de los mejores del mundo pero es entendible la otra parte", afirmó, en contacto habitual con el brasileño.

Además, en lo personal, Messi se refirió a su experiencia como protagonista del Circo del Sol. "Fue impresionante. Lo disfruté mucho, también estaba con ansiedad de verlo, pensar que era basado en mí, era una expectativa muy grande. Es algo muy loco, son cosas que se hacen a alguien que ya no está. Estaba con tensión", dijo.

"Uno de los mayores errores de los argentinos es creernos los mejores en todo. Yo lo tuve que pelear, dejar todo atrás. Tuve la suerte de quemar etapas muy rápido. Mi sueño era mucho más tranquilo", añadió, repasando una carrera exitosa que no le aparta del mundo real por su apoyo en la familia.