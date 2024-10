Messi recuerda el inicio de su exitosa carrera: "No era consciente de todo lo que iba a venir"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Lionel Messi ha admitido que al inicio de su carrera profesional "no era consciente de todo lo que iba a venir" en un camino que ha acabado siendo dilatado y exitoso, a rebufo del MARCA América Award recibido este jueves por ser el competidor con más títulos colectivos e individuales en la historia de su deporte.

En una gala que tuvo lugar en Miami, en el Chase Stadium, Messi se convirtió en el primer deportista en recibir este nuevo galardón. Así, el diario 'Marca' (de Unidad Editorial) homenajeó al ariete argentino, que ha acumulado 102 títulos desde su llegada al profesionalismo, lo que supone todo un récord en la historia del balompié mundial.

"Amo lo que hago. Disfruto estando dentro del campo", aseguró. "He luchado muchísimo para que llegue este momento. Cuando se acerca el final, uno valora muchas más cosas que antes. Siempre intento estar al máximo y venir aquí no era una retirada, sino hacer grande a un club muy nuevo. Estamos cerca de seguir ganando títulos", apostilló Messi.

"Siempre dije que las cosas pasan por algo y nunca me adelanto a los acontecimientos. Vivo el día a día y trato de disfrutar de lo que me pasa en cada momento y cuando llegue, ya se verá", comentó Messi sobre la posibilidad de jugar en el próximo Mundial del año 2026.

"Gracias a Dios cumplí todos mis sueños, muchos más de los que imaginé cuando era pequeño. Pude lograr el anhelo más grande de un jugador, que es ganar un Mundial. Conseguí mucho en el club de mi vida, el Barcelona, también en el Paris... y seguiremos luchando por alcanzar más objetivos", agregó el actual delantero del Inter Miami CF.

El director de 'Marca', Juan Ignacio Gallardo, acogió al público junto al director de Unidad Editorial en América, Álvaro Núñez Quevedo, en un evento conducido por la modelo chilena Sofía Depassier. Entre los asistentes destacaron Jorge Mas, presidente del Inter Miami, y David Daganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro).

Durante su entrevista con Gallardo, Messi confesó no contabilizar los títulos, "sobre todo los individuales". Luego repasó su trayectoria, recordando su paso por el FC Barcelona y "muchas cosas lindas que hemos pasado, y también las complicadas, porque en una carrera de 20 años no siempre se puede ganar". "Hemos tenido muchas decepciones, que me ayudaron a crecer como jugador y como persona", subrayó al respecto.

Por su parte, Jorge Mas definió a Messi como "un hombre íntegro" y al que tiene "un respeto y admiración enormes". "Felicidades a Leo y que esa vitrina se siga llenando de muchas copas y trofeos", deseó el máximo mandatario del Inter Miami. "Personalmente, lo que más me impresiona es la relación que tiene con su familia. El club nació no solamente para traer el fútbol extraordinario al sur de Florida, sino para cambiar el deporte en Estados Unidos y eso solo puede hacerlo Messi", señaló.

Sobre la faceta familiar del rosarino ahondó Aganzo: "Yo me quedo también con esa persona, que además transmite los valores del deporte, que muchas veces se echan de menos y que son muy valiosos". Mientras, Gallardo recordó "haberle entregado muchos premios a Leo Messi", como el Pichichi o el Balón de Oro, "siempre con la íntima convicción de que no sería el último", un hecho "que se repetía una y otra vez".

"En esta ocasión es diferente. Me hace la misma ilusión, pero sé que no volveré a entregar este reconocimiento, de futbolista con más títulos colectivos e individuales de la historia, a ningún jugador más, por la sencilla razón de que nadie lo superará", apuntoó Gallardo.

"Representas la cúspide de la excelencia en el deporte. Encarnas las habilidades y la determinación necesarias para triunfar. Eres un absoluto campeón de campeones", espetó el director de 'Marca' al jugador argentino. "El fútbol debería ser considerado como una más entre las Bellas Artes, en parte gracias a maestros como tú, porque eres una inspiración para los compañeros --incluso los rivales--, los entrenadores, los jóvenes que empiezan, los veteranos, los aficionados... Eres un ejemplo a imitar", concluyó Gallardo.

Durante la gala, Messi recibió una pintura encargada por el artista español José María Peña y presentada personalmente por uno de sus creadores, Javier Tortosa, junto con el premio esculpido por Carlos Benavídez, así como una camiseta de la selección argentina firmada por Diego Armando Maradona, leyenda de la 'Albiceleste'.

Messi cuenta en su palmarés, entre otros galardones, con ocho premios Balón de Oro, tres al Mejor Jugador de la FIFA, cuatro títulos de la Liga de Campeones de la UEFA, dos Copa América y una Copa del Mundo de la FIFA, hasta un total de 102 títulos, lo que le convierte ya en el jugador más condecorado de todos los tiempos.