Fútbol.- Messi: "Tenemos que reaccionar ya, no hay más tiempo para nada"

Fútbol.- Messi: "Tenemos que reaccionar ya, no hay más tiempo para nada"

El delantero del FC Barcelona Leo Messi se ha mostrado emocionado por haber recibido el Premio 'The Best' como mejor jugador de la pasada temporada, y ha apuntado que aunque han arrancado "mal" el curso y tienen que "reaccionar ya", esto es solo "el principio", y está convencido de que van a "mejorar" y "seguir creciendo".

"Arrancamos mal, nos cuesta encontrar el juego, crear situaciones, nos generan muy fácil... Lo bueno es que es el principio. Tenemos que reaccionar ya, no hay más tiempo para nada. Sabemos que tenemos que mejorar mucho, somos conscientes de lo que nos pasa. No tengo duda de que vamos a mejorar, vamos a seguir creciendo y vamos a salir a ganar", señaló ante los medios de comunicación.

Además, el internacional argentino aseguró que se va recuperando poco a poco de su lesión. "Hacía mucho tiempo que estaba parado, por el tema de las vacaciones y de la lesión, más de dos meses. El otro día me sentía todavía cansado, pesado, con falta de chispa y de ritmo, y normalmente esto se va solucionando con los partidos y los minutos. Pero con tranquilidad, porque era una lesión de la que me habían hablado mucho de que podía recaer. No había necesidad de arriesgar, eran los primeros partidos", subrayó.

Sobre el galardón de la FIFA, recordó que "hacía mucho" que no recibía un premio, después de haber ganado cinco Balones de Oro. "Es un premio que no tengo, es la primera vez, así que está bien poder tenerlo", indicó, antes de afirmar que "cada vez más" estos trofeos van unidos a los colectivos.

"Por eso digo siempre que cuando se consiguen los premios colectivos vienen los premios individuales; pasó cuando ganamos la 'Champions'. Generalmente, cuando se ganan cosas importantes, jugadores de ese equipo entran en los premios individuales", añadió.

Además, el delantero barcelonista confesó que sus hijos Thiago y Mateo disfrutaron mucho de la gala. "Disfrutaron mucho, porque durante todo el día se fueron cruzando con jugadores, con conocidos... Les gusta mucho el fútbol, lo siguen, y les hacía mucha ilusión ver a todos los jugadores. Estaban enloquecidos", expuso.

Por último, Messi reconoció la impresión que le provocó la llegada de Ansu Fati, que la pasada semana recibió la nacionalidad española. "Me impresionó el primer día que le vi entrenar, me llamó mucho la atención. Al siguiente partido ya estaba jugando con nosotros", manifestó sobre el delantero hispano-bisauguineano.

"Tiene unas condiciones impresionantes, pero creo que no hay que meterle presión; tiene 16 años y todavía no tiene que tomar la responsabilidad que por ahí se le quiere poner. Hay que acompañarle, ayudarle y que todo este ruido no le impida seguir creciendo, porque tiene unas condiciones impresionantes para ser un jugador importantísimo", concluyó.