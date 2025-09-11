El Metropolitano albergará en 2027 la final de la Liga de Campeones Masculina

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde juega sus partidos el Atlético de Madrid, fue designado este jueves como sede de la final de la Liga de Campeones 2026-2027 por el Comité Ejecutivo de la UEFA reunido en Tirana, informó el organismo continental en un comunciado.

El feudo rojiblanco, con capacidad para 70.692 espectadores, el 96 por ciento a cubierto, fue elegido por delante de la otra opción, el Estadio Olímpico de Baku, en Azerbaiyán, y repetirá de este modo como sede del partido por el título de la máxima competición continental ocho años después.

El Metropolitano, inaugurado en septiembre de 2017, albergó la final de la temporada 2018-2019 que enfrentó a los equipos ingleses del Liverpool FC y el Tottenham Hotspur, con triunfo por 1-0 del conjunto 'red'. Esta será la novena vez que España acoja este partido tras hacerlo con el Santiago Bernabéu (1957, 1969, 1980 y 2010), el Camp Nou (1989 y 1999) y el Ramón Sánchez-Pizjuán (1986).

El Riyadh Air Metropolitano es primer estadio cien por cien LED del mundo y entre sus recientes mejoras incluyen la instalación de un 'Sky Ribbon' de casi cinco metros de alto y 400 metros de perímetro, una pantalla 360º que transforma la experiencia visual o los nuevos paneles LED que dan vida al túnel de vestuarios.

Además, el Estadio Nacional de Varsovia acogerá la final de la Champions Femenina en 2027, mientras que Salzburgo será el escenario de la Supercopa de Europa del año que viene. En 2027, la italiano Pesaro albergará la final de la Liga de Campeones de Fútbol Sala y la croata Osijek la Eurocopa Femenina.