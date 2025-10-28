El Metropolitano albergará la vuelta de la final de la Liga de Naciones Femenina

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este martes que el Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, albergará el partido de vuelta en la final de la Liga de Naciones Femenina, con presencia de la selección española tras haber eliminado a Suecia en su semifinal.

"Como hiciera en La Cartuja en 2024, España luchará por volver a levantar un título en su casa, ante su público, alentada por sus aficionados. El estadio, propiedad del Atlético de Madrid y con capacidad para más de 70.000 espectadores, ha sido el elegido para albergar este trascendental y decisivo partido que se disputará el martes 2 de diciembre", confirmó la RFEF en su página web.

"La selección ha llegado a disputar esta final tras pasar como primera en su grupo por delante de Inglaterra, Portugal y Bélgica y tras imponerse a Suecia en las semifinales disputadas también a doble partido", indicó ese comunicado oficial sobre el camino de la 'Roja'.

"La goleada en La Rosaleda y la victoria en Gotemburgo dieron el billete definitivo al combinado de Sonia Bermúdez para disputar su segunda final consecutiva de la UEFA Women's Nations League", precisó finalmente la RFEF en su nota de prensa.