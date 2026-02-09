El Metropolitano registrará un lleno total en el Atlético-FC Barcelona de la Copa del Rey Mapfre

Archivo - Fans of Atletico de Madrid are seen during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 25, 2025, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid contará con un apoyo masivo de su afición en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, que registrará "un lleno total" para la visita este jueves del Fútbol Club Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

Según indicó este lunes el club colchonero, a falta de tres días para la disputa del encuentro apenas quedan 2.000 localidades a la venta para acudir al partido. "Desde que se conoció el emparejamiento con el equipo azulgrana en el sorteo celebrado el pasado viernes, los aficionados rojiblancos han retirado más de 15.000 entradas", informó el Atlético en su página web.

El equipo madrileño apuntó que el 85 por ciento de sus abonados cuentan con el 'Abono Total' por lo que este partido lo tienen incluido en su carnet de temporada, mientras que los socios pueden disfrutar de descuentos de hasta un 30 por ciento en la compra de localidades para este partido.