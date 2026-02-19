México.- AMP. Movistar Plus+ y Orange ofrecerán el Mundial 2026 al completo a través de DAZN

Archivo - El Mundial de Catar se emitirá al completo en Movistar Plus+ - MOVISTAR PLUS - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Movistar Plus+ y Orange ofrecerán, al completo a través de DAZN, los 104 partidos en total del Mundial de fútbol masculino, que se celebra este verano en Estados Unidos, México y Canadá, además de contenido exclusivo como reportajes y entrevistas únicas acerca del torneo.

"Yamal, Mbappé, Messi, Pedri, Vinícius, Bellingham, De Bruyne, Kane, Griezmann, Rodri, Salah... Los mejores jugadores del planeta lucharán por ser campeones del mundo en Movistar Plus+ a través de DAZN", anunció Movistar Plus+.

Así, gracias a su acuerdo con la plataforma, Movistar Plus+ ofrecerá todos los partidos del Mundial a través de DAZN, es decir, 104 encuentros en total, en un torneo en el que participan 48 países, incluidos los partidos en abierto y todos los de la selección española. Además, Movistar Plus+ ofrecerá contenido exclusivo a sus clientes, como reportajes y entrevistas únicas acerca del Mundial.

Según un comunicado, los clientes de Movistar Plus+ con la oferta convergente miMovistar podrán disfrutar de "la propuesta futbolística más completa del mercado".

Por su parte, Orange ofrecerá a sus usuarios toda la Copa del Mundo en Orange TV a través de un nuevo canal lineal de 'DAZN' dedicado exclusivamente a la competición, así como a través de la propia aplicación de este servicio de 'streaming'.

"Este acuerdo permitirá a los clientes de Orange TV que tengan contratado todo el fútbol en la plataforma disfrutar, en directo y a la carta, de los 104 partidos del próximo Mundial, incluyendo los de la selección española, sin coste adicional sobre su tarifa", apuntó Orange.

La marca señaló que además este servicio contará con todas sus funcionalidades propias como el acceso a estadísticas en tiempo real, reproducir las jugadas clave en cualquier momento del partido, 'timeshifting' (que permite pausar o retroceder durante la emisión del directo) y con la mejor calidad gracias a la tecnología 'True Motion', que duplica los frames por segundo (de 25 a 50 fps), permitiendo alcanzar una resolución Full HD 1080p con calidad comparable a la de un descodificador IPTV.

"La mejora constante en contenidos premium, junto con nuestro compromiso por ofrecer una calidad óptima en el visionado del mejor deporte en directo, consolidan a Orange TV como referente fundamental de la televisión en España. Ofrecer el Mundial de la mano de DAZN refuerza aún más nuestra oferta con TODO el fútbol y nos convierte en la opción más completa de streaming premium en el panorama televisivo español, asegurando una experiencia diferencial del entretenimiento para nuestros clientes", indicó Ignacio García-Legaz, Director General de Orange TV.