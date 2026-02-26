México golea a Islandia en un amistoso blindado tras la violencia desatada por los cárteles del narcotráfico

24 February 2026, Mexico, Mexico City: The Specialized Prosecutor's Office for Organized Crime (Femdo) in Mexico City maintaining a strong National Guard security operation to prevent any potential attacks, following the capture and death of Nemesio Osegu - Josue Perez/ZUMA Press Wire/dpa

CIUDAD DE MÉXICO, 26 Feb. (EP/DPA) -

La selección de fútbol de México ha goleado (4-0) este miércoles a Islandia en un amistoso disputado en Querétaro bajo estrictas medidas de seguridad en medio de la reciente ola de violencia desatada tras la muerte este domingo del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

México, que coorganiza el Mundial de este 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, e Islandia jugaron un encuentro de alto riesgo para el que se desplegaron importantes medidas de seguridad. Según los medios locales, se establecieron seis anillos de seguridad alrededor del estadio Corregidora.

"México, con una excelente coordinación entre todas las partes implicadas y el comportamiento ejemplar de los aficionados, ha demostrado hoy su capacidad para organizar partidos de fútbol y proporcionar todas las garantías de seguridad necesarias", indicó la Federación Mexicana de Fútbol en un comunicado tras el partido.

Cuatro meses antes del inicio de la Copa Mundial de fútbol se produjeron importantes disturbios en el país tras el asesinato por parte del ejército mexicano del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) levantaron barricadas en varios estados mexicanos, incendiaron coches y atacaron tiendas. Setenta y cuatro personas, entre ellas 25 miembros de la Guardia Nacional, murieron en la redada del ejército y los enfrentamientos posteriores.

Antes del saque inicial en Querétaro, los soldados se alinearon en el campo de fútbol del estadio abarrotado con una gran bandera mexicana, sonaron fanfarrias militares y se guardó un minuto de silencio.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha prometido garantías de seguridad para los aficionados que asistan al Mundial, en medio del reciente aumento de la violencia, en el que está previsto que se disputen un total de 13 partidos en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

A finales de marzo, también se celebrarán dos partidos de 'play-off' internacionales en Guadalajara y Monterrey para determinar los dos últimos participantes en el Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó este martes que tenía "plena confianza" en México, en su presidenta, Claudia Sheinbaum, y en las autoridades para que se pueda jugar el Mundial en el país, y se declaró "convencido" de que todo saldrá "lo mejor posible".