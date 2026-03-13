El MICFootball bate récord con 464 equipos y más de 8.500 jugadores en la Costa Brava

Los jugadores del Barça Pau Cubarsí y Kika Nazareth, padrino de la edición 2026 del MICFootball, torneo de fútbol base que batirá récords - MICFOOTBALL

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 24ª edición del MICFootball - Mediterranean International Cup volverá a batir récords de participación con 464 equipos y más de 8.500 futbolistas que competirán entre el 31 de marzo y el 5 de abril en más de 40 municipios de las comarcas de Girona, en uno de los torneos de fútbol base más prestigiosos del mundo.

La presentación del torneo tuvo lugar este viernes en el CosmoCaixa y contó con la presencia de los futbolistas del FC Barcelona Pau Cubarsí y Kika Nazareth, padrinos de esta edición. Durante el torneo se disputarán 1.143 partidos en una sesentena de campos repartidos por la Costa Brava, con nueve categorías en liza, una de ellas femenina.

Cubarsí, que participó en el torneo en varias ediciones con el Barça, recordó la experiencia como "una cosa espectacular". "Una semana fuera de casa con tus amigos y jugando a fútbol, que es lo que más nos gusta. Y sobre todo si puedes ganar, es algo increíble", explicó, antes de recomendar a los jóvenes participantes que "disfruten, porque es una experiencia que les acompañará toda la vida". Por su parte, Nazareth animó a los futbolistas a vivir el torneo con ilusión. "Para mí lo más importante es disfrutar, porque cuando no disfrutas del fútbol las cosas no salen bien. Así que que disfruten y sonrían", señaló.

Por tercer año consecutivo, el MIC superará la barrera de los 400 equipos inscritos. En esta edición participarán conjuntos de una cuarentena de países y futbolistas de entre 12 y 19 años repartidos en categorías desde U12 hasta U19. Entre los clubes participantes figuran canteras de equipos de LaLiga como el FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid, Girona FC o Real Betis Balompié, así como entidades internacionales como Manchester United, Chelsea FC, AC Milan o Ajax Amsterdam.

El presidente del torneo, David Bellver, destacó la respuesta de los equipos participantes. "Estamos muy satisfechos porque, desde siempre pero sobre todo en los últimos años, la respuesta que recibimos por parte de los equipos está siendo muy positiva. La gente tiene ganas de MIC, de venir a la demarcación de Girona para vivir experiencias y porque confía plenamente en lo que ofrecemos", señaló.

Por su parte, la directora del torneo, Maite Colomer, subrayó que el crecimiento del campeonato demuestra el interés internacional que genera. "El MIC continúa creciendo y nos anima a seguir ampliando la participación año tras año. Pero lo que realmente nos motiva es que jugadores, técnicos y familias vivan unos días únicos en los que puedan competir, aprender y convivir con futbolistas de todo el mundo", explicó.

El torneo se disputará en 45 municipios de la provincia de Girona, con sedes finales en Figueres y Palamós, mientras que la ceremonia inaugural tendrá lugar en el estadio de Vilatenim de Figueres. Además, el campeonato repetirá la experiencia de su plataforma de retransmisión propia, MIC TV, que permitirá emitir más de 400 partidos del torneo mediante cámaras inteligentes instaladas en distintos campos.