Michael Oliver pitará el Turquía-España de clasificación al Mundial

Archivo - Referee Michael Oliver during the UEFA Champions League, League Phase, football match between PSV Eindhoven and Girona FC on November 5, 2024 at Philips Stadion in Eindhoven, Netherlands - Photo Joris Verwijst / Orange Pictures / DPPI - Joris Verwijst / Orange Pictures / AFP7 / Europa P

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El árbitro inglés Michael Oliver será el colegiado principal del encuentro entre Turquía-España, que se disputará en el Estadio Büyüksehir Belediy de Konya, correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación al Mundial de 2026.

El colegiado británico, de 40 años y nacido en Ashington, es internacional desde 2012 y árbitro Élite de UEFA desde 2018 y cuenta con una amplia experiencia en encuentros internacionales. Ha dirigido en siete ocasiones a la selección, la última en el partido de semifinales de la pasada Liga de Naciones ante Francia, el que el equipo de Luis de la Fuente venció por cinco goles a cuatro.

Oliver tendrá como asistentes a sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring; el cuarto árbitro será el australiano Jarred Gillett Andrew Madley; mientras que en el VAR estarán el inglés Darren England y su compatriota Chris Kavanagh, como asistente VAR.