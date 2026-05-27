Michael O'Neill renueva como seleccionador de Irlanda del Norte por cuatro años más

Archivo - 26 March 2026, Italy, Bergamo: Michael O'Neill, Northern Ireland manager, reacts ahead of the 2026 FIFA World Cup European Play-off Semi-final soccer match between Italy and Northern Ireland at the New Balance Arena. Photo: Mike Egerton/PA Wire/ - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

BELFAST 27 May. (PA Media/dpa/EP) -

El británico Michael O'Neill amplió su contrato con la selección de Irlanda del Norte por cuatro años más, un anuncio que llega apenas dos semanas después de rechazar una oferta del Blackburn Rovers, con el que compaginaba su cargo de dirigir al combinado británico desde 2022.

O'Neill, de 56 años, terminó la temporada compaginando sus funciones con Irlanda del Norte y el Blackburn, y entabló conversaciones con el club de la segunda división inglesa para prolongar su estancia en Ewood Park tras haberle salvado del descenso. Pero tras rechazar la oferta del club inglés, el de Portadown ha cerrado un acuerdo con la Federación Irlandesa de Fútbol que se extiende hasta 2032.

"Este es un cargo que significa mucho para mí. Sigo creyendo firmemente en el potencial de este grupo de jugadores y en la dirección que estamos tomando. Queda mucho trabajo por delante, pero estoy ilusionado con el futuro", declaró O'Neill en un comunicado este miércoles.