Michael Valgren conquista Andalo tras una gran fuga en el Giro y los favoritos guardan fuerzas

El danés Michael Valgren (EF Education-EasyPost) vence en el Giro de Italia 2026. - LAPRESSE

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Michael Valgren (EF Education-EasyPost) ha conseguido la victoria en la decimoséptima etapa del Giro de Italia 2026, disputada este miércoles sobre 202 kilómetros entre Cassano d'Adda y Andalo, tras imponerse en el tramo final a sus compañeros de una numerosa fuga que marcó el devenir de la jornada, mientras que los favoritos mantuvieron una tregua en el pelotón principal y Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike) sigue líder.

La jornada, propicia para las emboscadas en su transición desde la llanura de Lombardía hacia las estribaciones montañosas del Trentino, estuvo protagonizada por una multitudinaria escapada de 29 corredores que llegó a gozar de una ventaja superior a los cinco minutos respecto al grupo principal.

Entre los aventureros destacaron los españoles Enric Mas y Juan Pedro López (Movistar Team), David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), quienes buscaron sin éxito el premio de la victoria de etapa.

Tras los pasos puntuables por el Passo dei Tre Termini y la Cocca di Lodrino, la carrera entró en una fase de máxima tensión en los kilómetros finales. El ciclista francés Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) probó fortuna en solitario, pero su intento fue neutralizado por el grupo perseguidor a falta de 50 kilómetros, antes de encarar las rampas definitivas de Andalo-Lever.

En los últimos 11 kilómetros, caracterizados por un vertiginoso descenso y una posterior subida final muy exigente, el colombiano Einer Rubio (Movistar Team) y Valgren lanzaron el ataque a por la victoria, abriendo un hueco insalvable con respecto a un combativo Arrieta, que cedió terreno en el último suspiro. Ahí, el danés demostró una mayor frescura en la recta de meta de 700 metros sobre el asfalto de Andalo para alzar los brazos en solitario.

Por su parte, el pelotón encabezado por la 'maglia rosa', Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike), completó la jornada a un ritmo controlado, dando por buena la ventaja de los escapados y guardando fuerzas de cara a los decisivos bloques de alta montaña que esperan en los próximos días en los Dolomitas antes del final de la ronda italiana. El Giro continuará este jueves con la disputa de la decimoctava etapa entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo.