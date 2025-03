Michail Antonio celebra tener "otra oportunidad" tras su grave accidente de coche

Archivo - 25 November 2024, United Kingdom, Newcastle Upon Tyne: West Ham United's Michail Antonio (L) and Newcastle United's Lloyd Kelly battle for the ball during the English Premier League soccer match between Newcastle United and West Ham United at St

Archivo - 25 November 2024, United Kingdom, Newcastle Upon Tyne: West Ham United's Michail Antonio (L) and Newcastle United's Lloyd Kelly battle for the ball during the English Premier League soccer match between Newcastle United and West Ham United at St - Richard Sellers/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 17 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

El delantero jamaicano del West Ham United, Michail Antonio, reconoce que la vida le ha dado "otra oportunidad" tras el terrible accidente de coche que sufrió el pasado mes de diciembre y del que no esconde que le costará recuperarse sobre todo a nivel mental porque "el trauma dura mucho tiempo".

Antonio estrelló su Ferrari contra un árbol en Epping el 7 de diciembre y un día después necesitó pasar por el quirófano de urgencia para que le reconstruyeran el fémur que se había fracturado en cuatro partes.

"Llevo tres meses de adelanto en la recuperación. He levantado 130 kg con la pierna y estoy intentando hacer otras cosas y centrarme en mí mismo, así que sin duda estoy en un buen momento y mentalmente también", dijo el jamaicano este lunes en una entrevista para el programa 'Morning Live' de la cadena 'BBC One'.

Antonio confesó que mantuvieron "alejado de los niños" su grave incidente. "Mi hijo mayor lo vio porque le enseñaban fotos, pero los más pequeños nunca saben lo grave que fue la situación. Fue más para mí, el hecho de que casi no estaba ahí para ellos, y eso fue lo más difícil para mí", admitió.

"Ahora me siento feliz y positivo en la vida porque, obviamente, tengo otra oportunidad", añadió el delantero, que se avergüenza de un accidente del que sólo recuerda que chocó "contra un árbol". "No sé cómo. Vino la policía y, cuando me encontraron en el coche, estaba entre los dos asientos. En realidad, no estaba en el asiento del conductor, dijeron que parecía que intentaba salir por la ventana, pero como tenía la pierna tan rota, el dolor probablemente me impidió salir", detalló.

Desde este grave percance, se ha vuelto "más sensible". "No voy a mentir, evitaba volver porque me daba un poco de vergüenza el accidente. Obviamente, casi muero; me dio un poco de vergüenza que fuera tan grave.

Lo he asimilado hasta cierto punto, creo que las emociones van a tardar mucho en desaparecer", apuntó.

"Físicamente, estoy mejorando, pero mentalmente, el trauma dura mucho tiempo, así que siempre habrá periodos y momentos en los que algo me afectará. Ahora mismo tengo un monovolumen, de ahora en adelante, me mantendré alejado de los deportivos", sentenció al respecto.

Michail Antonio elogió al West Ham por el apoyo "increíble" que le ha brindado, aunque explicó que necesitó hablar con un terapeuta al principio de su recuperación, especialmente después de que Julen Lopetegui fuera destituido y reemplazado por Graham Potter a principios de enero.

"Sin duda, fue un momento difícil para mí y algo que tuve que comentar en terapia, porque cuando llega un nuevo entrenador, es la oportunidad de demostrar lo que uno tiene. Me llevó un par de semanas superarlo antes de darme cuenta de que no importa", indicó. "Si intento apresurarme para volver, salir y demostrarle lo que puedo hacer cuando no estoy físicamente bien, me pongo en una mala posición porque no estaré bien y no podré hacer lo que quiero", concluyó.