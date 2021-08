Míchel: "El Barça está renovado y resucitado tras Messi"

Jose Miguel "Michel" Gonzalez, coach of Getafe, gestures during spanish league, La Liga Santander, football match played between Getafe CF and Sevilla FC at Coliseo Alfonso Perez Stadium on August 23, 2021, in Getafe, Madrid, Spain.

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, Míchel González, ha reconocido que ni un gran partido puede ser suficiente para plantar cara a un FC Barcelona, su rival el domingo en el Camp Nou en la tercera jornada de LaLiga Santander, que se ha "renovado" y ha "resucitado" tras la marcha de Leo Messi.

"Contra un equipo como el Barça, ni estando a la intensidad del Athletic, o con el juego de la Real Sociedad, muchas veces no te alcanza. Estas hablando de que es un equipo renovado, y resucitado, porque creo que han hecho un ejercicio muy bueno de reconstruirse anímicamente ante una baja tan importante como la de Messi", manifestó en rueda de prensa.

Añadió que la salida de Messi puede haber provocado un paso al frente del equipo como grupo. "Creo que eso ha motivado al grupo, para decir 'bueno, también sin Messi somos el FC Barcelona', y eso les hace ser muy peligrosos al margen de las cosas que sabemos de ellos", argumentó.

Pese a ello, no firma el empate porque busca la victoria. "El que me conoce, que dijera que firmaría el empate, que estaría por cierto muy bien, dirá Míchel está mintiendo, porque en el deporte es lo divertido que ahí, que en el fútbol y en la playa somos todos iguales", asintió.

"Nadie me dice que el de enfrente es un gran equipo, que no hace falta que me lo digan, porque ya lo sé, pero nosotros tenemos ambición, tenemos ilusión, y no será la primera vez que el Barça pierde puntos en el Camp Nou, porque eso pasa, ¿no?", se preguntó, en ese sentido.

De momento, del rival, cree que se han visto dos versiones del Barça. "Nos hemos encontrado dos Barcelonas diferentes, en estas dos jornadas, pero también porque se enfrentaron a dos rivales diferentes. Nosotros vamos a intentar hacer un mix, buscar lo que intentó la Real Sociedad en algún caso, y seguro lo que intento el Athletic Club, porque hizo un partido magnífico", comentó.

Míchel, en esta etapa en el Getafe, quiere inculcar a sus jugadores lo que pasa cuando juegas contra un grande, y darle la vuelta. "No seremos un equipo acomodado ni cobarde. No seremos un equipo a la espera. Para mí el Sevilla no es peor equipo que el Barcelona e hicimos las cosas muy bien", rememoró.

"Tenemos mucho más ánimo, juego e imagen que puntos. Venimos haciendo dos meses lo mismo. Hemos jugado dos buenos partidos en los que nos faltó definición. Me gustaría puntuar en el Camp Nou y que el equipo esté en la misma dinámica que contra el Sevilla. Si es así significa que los jugadores creen en lo que hacen", comentó el técnico.

No obstante, el Getafe perdió por la mínima ante Valencia y Sevilla y todavía no ha puntuado. "Ya se están viendo mis cambios. Sobre lo que empezamos a trabajar se ven diferencias. No hemos abandonado la presión y la agresividad. Hemos incluido repliegue y otras cosas que ya se están viendo", manifestó sobre la huell que quiere dejar en el equipo 'azulón'.

"Hay la posibilidad de que algún jugador salga y esteremos preparados para reforzarnos. Estoy encantado con lo que tengo. Me fui de un equipo vendedor y he vuelto a otro que se permite renovar a buenos jugadores e ir al mercado", comentó sobre este periodo de fichajes que termina a final de mes.