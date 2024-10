Míchel: "El fútbol no es pasar el balón para atrás"

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona FC, Míchel, lamentó la derrota (2-3) este miércoles contra el Feyenoord pero señaló a 15 malos minutos del primer tiempo que les costaron caro por "pasar el balón para atrás", todo lo contrario que pide a sus jugadores y que practicaron en el segundo tiempo para merecer más.

"Hemos entrado muy bien al partido, quizá hasta el 1-1. Nos ha faltado ajustar mejor la presión, ellos han cambiado un poco su idea, nos faltaba un hombre por dentro. Cuando hemos hablado en la segunda parte de la agresividad que no teníamos, ha sido muy buena, en todos los sentidos, más allá del error en el 2-3, o la situación de desgracia, hemos merecido más, el fútbol es así", dijo.

El técnico de los catalanes habló mucho durante la rueda de prensa en Montilivi de su idea de fútbol, de mover el balón hacia adelante. "Estoy preocupado por esos 15 minutos que no me gustan nada, no es mi idea. Queremos controlar en campo rival, ir hacia adelante. No te puedes permitir pasar el balón por pasar. Hemos dominado toda la segunda parte, hemos hecho muchas cosas bien para sacar un resultado positivo", lamentó.

"La mala suerte no existe, a partir del 1-1 hemos tenido 15 minutos muy malos. Damos demasiados pases hacia atrás. Hoy no merecemos perder, hemos perdido, pero quiero el rendimiento. No me valen 20 minutos malos, se han equivocado muchos jugadores. El fútbol no es pasar el balón para atrás, eso no lo puedo aguantar. Quiero que el rival corra para atrás. La segunda parte es el camino, ha sido espectacular. El resultado es anecdótico en buscar si estoy bien o mal anímicamente, no me influye", insistió.

Míchel, que lamentó además la lesión de Viktor Tsygankov, no quiso quedarse en "errores perdonables" o goles en propia, y sí en la gestión del balón de su equipo. "El problema es que jugamos hacia atrás cuando podemos jugar hacia adelante. Hoy me ha faltado un poco completar, utilizamos esa palabra, completar lado a lado. Hablamos de cómo se posicionan para ir hacia adelante", dijo.

"No soy un suicida, yo quiero ganar, quiero jugar hacia adelante. Muchos momentos lo hemos hecho. Hoy la segunda parte no habrás visto tanto riesgo. Alguna pérdida podemos tener. Hoy nos hemos equivocado en jugar demasiado simple hacia atrás. Hemos salido bien y a partir de ahí hemos conectado 15 minutos buenos, pero luego hemos vuelto a ese rodar lento. Cuando acaba en tu portero el balón, es porque has hecho tres o cuatro pases sin intención. La intención para mí es meter gol, todos los jugadores lo saben", afirmó.

Pese a la segunda derrota en dos partidos en Champions, Míchel apuntó que quiere competir con cualquier rival. "Mi idea de juego no es dar pases hacia atrás. Como hoy en la segunda parte, ser más agresivos y verticales, pido mirar a la cara al rival, sea cual sea el rival. Mirar a la cara no es ponerte de lado y tirarla para atrás", terminó.