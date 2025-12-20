Míchel: "Muchos jugadores están en ese momento de querer salir del descenso"

Míchel Sánchez - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, confesó que sería una "sorpresa" ganar al Atlético de Madrid este domingo en la jornada 17 de LaLiga EA Sports, aunque valoró con optimismo las buenas sensaciones que percibe de sus jugadores, con ganas de "querer salir del descenso" antes del parón navideño.

"Es el objetivo y también será una sorpresa. El Atlético es un equipazo que luchará por el título. Necesitamos una versión espectacular. Son un equipo que solo ha dejado de marcar un partido. Siempre comienzan marcando y tiene muchas cosas buenas. Ser capaces de minimizar su talento, que tienen muchos", dijo en rueda de prensa este sábado previa al duelo en Montilivi.

"Ganar dos partidos sería clave, un paso adelante total y sobre todo porque el rival es muy duro. Tengo la sensación de que el equipo está bien. Me agrada tener esta sensación, de que el equipo puede competir al 100%", añadió.

El preparador madrileño confesó que el 2025 ha sido de aprendizaje a base de momentos complicados. "En el fútbol, cuando tienes una idea y ves que no sale, hay que ser capaces de cambiar detalles, con tranquilidad y calma en momentos duros, es importante. En el inicio de la temporada cometí errores y he tenido un aprendizaje de esta situación", comentó.

"Más o menos sabía lo que podía pasar. Después de eso creo que el equipo está dando pasos adelante y ha podido crecer. Estamos mejor. Ha sido un año difícil y complicado, veníamos de Champions y hemos estado por debajo de lo esperado. Al 2026 le pido continuar creciendo, mejorando, tener salud y estoy muy feliz aquí. Soy un privilegiado. El día a día es maravilloso. Dependerá de nosotros ganar más partidos", añadió.

Por otro lado, Míchel insistió en la dificultad del duelo contra el Atlético, aunque ya empataron con el Real Madrid y compitieron al FC Barcelona hasta el final. "Cuando somos un equipo que da su mejor versión podemos competir contra cualquier rival. Vamos a sufrir, vamos a tener que correr mucho, vamos a necesitar un poco de suerte. Para mí lo mejor que tiene el 'Cholo' es la capacidad de cerrarte todos los espacios, de defender hacia adelante", dijo.

"Muchos jugadores están en ese momento de querer salir del descenso", añadió un Míchel contento de cumplir 200 partidos como técnico del Girona. "Es la mejor etapa de mi vida profesional. Aquí he encontrado mi sitio perfecto", terminó.