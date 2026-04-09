Míchel: "No hay momentos buenos para jugar en el Bernabéu, lo normal es que sea un partido de sufrimiento"

Archivo - Miguel Angel "Michel" Sanchez, head coach of Girona FC, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Girona FC at Santiago Bernabeu stadium on February 23, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, aseguró este jueves que "no hay momentos buenos para jugar en el Santiago Bernabéu", pese a que el Real Madrid llega tras las dos derrotas consecutivas ante el RCD Mallorca y el Bayern de Múnich, aunque será un "partido muy difícil y complicado" porque los de Álvaro Arbeloa "están a siete puntos y no tienen margen de error" en LaLiga EA Sports.

"El Real Madrid tiene opciones de ganar la Liga. Tiene esa exigencia; después de una derrota, más. Espero la mejor versión del Real Madrid porque tiene tiempo de recuperación para la vuelta de la Champions. Necesitan ganar en Liga porque están a 7 puntos y no tienen margen de error", manifestó el madrileño en la previa a enfrentarse con el conjunto blanco este viernes (21.00 horas).

Por ello, Míchel espera un "partido de sufrimiento" para su equipo que también necesita los puntos "para llegar a los 42", que virtualmente garantiza la permanencia. "No es el mejor partido para decir que necesitamos ganar. Haremos todo lo que esté en nuestra mano. Necesito una mentalidad colectiva, no estar sobreexcitados de más ni decir que no pasa nada si el Real Madrid nos gana", afirmó.

"No miro ni la clasificación ni lo que un equipo ha de jugar antes o después. Miro al partido y jugar en el Bernabéu nunca es fácil, todo lo contrario. Lo normal es que sea un partido de sufrimiento y hemos de ir con esta sensación. El Madrid lidera muchas cosas de ataque, recuperación de pelota, tiros a puerta... puede ser con el Barça ante los equipos que es más difícil jugar. No hay momentos buenos para jugar en el Bernabéu", comentó.

En ese sentido, el Girona buscará "que pasen cosas", pero son conocedores de que "será muy complicado porque es la realidad". "Si no es fácil jugar en el Bernabéu para Bayern, City, Barça ni Atlético tampoco lo será para nosotros. Tendremos que hacer un partidazo y que ellos estén por debajo de su rendimiento para poder lograr un resultado positivo. Sí podemos mostrar nuestra mejor versión y ya veremos qué significará, pero sí será una buena piedra de toque", explicó.

"Es un partido más, no le doy más importancia que a otro partido. Será muy difícil y complicado. Si ganamos serán más que tres puntos, como ante el Barça. Lo normal es que el Real Madrid gane el 90% de los partidos. Ganar al Real Madrid es más que tres puntos porque de aquí al final de Liga lo normal es que gane todos o siete", apuntó.

Míchel confesó que este encuentro en el feudo madridista será "diferente" al de ida donde el conjunto catalán logró un empate. "Ahora hay otro entrenador (Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa). Juegan con los laterales más adelantados, el centro del campo va entre la defensa y el lateral para poder salir con la pelota. Arriba juegan de manera diferente. El Real Madrid ha cambiado y no será lo mismo que en la primera vuelta", indicó.

Preguntado por el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé y su incidencia en el juego del equipo blanco, Míchel le defendió porque "es el máximo goleador de la Liga y un jugador diferencial". "Es de los mejores delanteros del mundo junto con Harry Kane. Es muy difícil de parar. Estos jugadores conviven con la exigencia y cada tres días saben que tienen un examen, pero son capaces de rendir. Me espero la mejor versión del Madrid porque después de una derrota necesita ganar. El margen de error del Real Madrid ya es cero", añadió.

Finalmente, acerca de su renovación, el técnico madrileño reconoció que está "muy agradecido al club", aunque se han "un tiempo para decidir porque lo necesitaba". "Durante esta temporada he aprendido mucho en todos los sentidos, en el personal y profesional. Hemos estado 16 jornadas en descenso y el club siempre ha pensado que yo era la solución. Esta confianza no la tienen todos los entrenadores de la Liga ni del mundo. Esto siempre lo tengo en mi cabeza para lo que pase después. Necesito confianza y un proyecto y aquí el club siempre me lo ha dado", zanjó.