Míchel: "No soy de dar cuatro hostias en la mesa, sería una manera de culpar a los jugadores"

Michel Gonzalez, head coach of Getafe looks on during La Liga football match played between Rayo Vallecano and Getafe CF at Vallecas stadium, in Madrid, on September 18, 2021.

Michel Gonzalez, head coach of Getafe looks on during La Liga football match played between Rayo Vallecano and Getafe CF at Vallecas stadium, in Madrid, on September 18, 2021. - Irina R. Hipolito/AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Miguel González, 'Míchel', aseguró este lunes que no es "de dar cuatro hostias en la mesa" a modo de buscar un revulsivo al mal inicio en LaLiga Santander, donde tendrán un nuevo examen ante el Atlético de Madrid, "un rival temible" ante el que no tendrán opciones "con ansiedad y nerviosismo".

"Creo que tenemos un buen ambiente. Yo no creo que sirva dar cuatro hostias sobre la mesa, eso sería una manera de culpar los jugadores y eso no lo he hecho nunca. El entrenador sabe que cuando un jugador falla o hace un mal despeje no lo hace porque quiera fastidiar al entrenador", afirmó Míchel en rueda de prensa previa a la visita del campeón de Liga.

El madrileño sabe cual es su situación tras cinco partidos perdidos y sólo un gol anotado. "No sé si lo estoy haciendo bien, los resultados dicen que no ganamos y eso ya sabes donde apunta. Muchos presidentes hubiesen a lo mejor tomado una decisión y él (Ángel Torres) tiene información, sabe como soy, pero los resultados están ahí", apuntó.

"Nadie tiene que venir a decirme nada porque sé mis obligaciones y derechos. Vamos a potenciar cosas que tenemos que hacer en el aspecto mental porque pasan muchas cosas y todas son negativas, y eso no es fácil que no hagan mella", añadió Míchel, que habla "habitualmente" con Torres, aunque no necesita hacerlo. "A lo largo de su historia no ha sido vehemente ni tampoco uno al que se le doble la mano", recordó.

El entrenador 'azulón' eludió estar pasando por un mal momento. "En otros sitios los resultados no han sido tan negativos y no me he sentido tan a gusto trabajando. Los malos momentos son los irrecuperables que tienen que ver con situaciones personales. No sé convivir con la derrota, pero eso me anima a ir a por la victoria", confesó.

El exjugador no escondió que sus jugadores estaban "golpeados" tras la derrota ante el Rayo Vallecano y por ello tiene claro que deben "recuperarse cuanto antes, no sólo físicamente sino mentalmente" para recibir al Atlético. "Es un rival temible y en la situación en la que estamos aún más, pero quien sabe si no es un reclamo perfecto para empezar sobre lo que queríamos a principio de temporada", manifestó.

"¿Te imaginas ganando nosotros? Se olvidarían las otras cinco jornadas. Vayamos por ahí, perdona que te cambie la pregunta, pero siempre intento ir a mi favor", replicó Míchel a un periodista sobre lo complicado del momento y el nivel del siguiente rival, al que no se gana desde hace mucho. "En esos partidos no estaba yo", aclaró.

Con todo, pidió "aumentar la concentración al mil por cien" ante un Atlético, del que cree que tiene la mejor plantilla "junto al Sevilla". "Que se olviden de miedos y temores porque eso te lleva a los reproches y a bajar los brazos, eso no lo podemos admitir. Vamos a buscar la victoria, pero será imposible con ansiedad y nerviosismo, sí compitiendo", remarcó.

Finalmente, el entrenador del Getafe lamentó tener seis bajas confirmadas, entre ellas las de Jankto, cuyo "cariño" se lo deben "dar a otro", y las dudas de Maksimovic y Olivera, que "tienen muchas ganas de jugar", pero con los que deben ser precavidos.