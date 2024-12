Míchel: "Nunca hay un gran momento para enfrentarse al Real Madrid"

"Dudas de que Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo creo que nadie las tiene"

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, recordó que el club sigue viviendo un "momento muy bueno" de su historia a pesar de la decepción de la eliminación en Copa del Rey y receló de ver al Real Madrid en crisis de cara al duelo de este sábado en Montilivi.

"Después de una eliminación, hemos perdido una oportunidad, no fue nuestro mejor partido, tenemos otras dos competiciones y ser capaces de mejorar", apuntó en la rueda de prensa previa al duelo contra los blancos, sobre la derrota ante el Logroñés en la segunda eliminatoria de Copa, negando que a su equipo le faltara actitud.

"El equipo ha dado muchas alegrías al club y a la afición y estamos en un momento muy bueno de nuestra historia. Fue un momento duro pero no es por falta de actitud. Mis jugadores siempre dan el 100%. Hay muchos factores que influyen: el campo, el rival, no hay VAR, este equipo no hace el ridículo", afirmó.

Ante el choque contra el Real Madrid y después contra el Liverpool también en casa, Míchel insistió en que el Girona debe disfrutar el momento. "Real Madrid y Liverpool, tenemos que estar felices de poder jugar contra ellos, es un momento muy bueno de la historia del Girona, estamos en un momento de crecimiento y 22 puntos en la Liga, tenemos que mejorar nuestra mejor versión y ser capaces de mirar al área", confesó.

"Intentar estar en dos competiciones en febrero y, si no, estar en Europa el año que viene, es el objetivo, entre los seis-siete primeros", añadió, antes de hablar del supuesto mal momento del Madrid. "Es un equipazo, el actual campeón de Europa y de Liga, espero su mejor versión. No vendrá Vinícius, pero es un equipazo. Mbappé es de los mejores del mundo, y cada nombre que diga es un jugador top. Tendremos que estar a nuestra mejor versión y que el rival no esté muy acertado", apuntó.

"La dificultad es máxima, uno de los mejores equipos del mundo, tenemos que hacer un partido perfecto. Perder un partido para ellos tiene repercusión pero si analizas al rival ves cosas muy buenas y pocos defectos. No sigo habitualmente al Madrid, si hubieran ganado al Athletic estaban en posibilidad de ponerse líder, quiere decir que están siempre vivos en todas las competiciones", dijo.

"Son jugadores que tienen la capacidad de ganar y ganar. No tienen el pase de Kroos, pero tienen a Modric, muchos jugadores superan líneas. Tenemos que jugar muy juntos y ser un equipo. Nunca hay un gran momento para enfrentarse al Real Madrid, siempre les veo favoritos, es un reto mayúsculo, lo haremos con nuestras armas y disfrutaremos de poder vivir partidos como este", añadió.

Por otro lado, Míchel habló de las dudas sobre el rendimiento de Kylian Mbappé. "Todos los entrenadores y equipos intentamos frenar a jugadores de este nivel y tenemos un plan. Dudas de que es uno de los mejores jugadores del mundo creo que nadie las tiene, el otro día falló un penalti y todo tiene más repercusión porque está en el foco mundial", afirmó.

"Yo he analizado su capacidad de aceleración y es muy difícil de parar. A los espacios es un jugador que supera al rival. Que nunca renunciemos a nuestra manera de hacer las cosas es lo que me han pedido en este club. Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo, espero que se vea una de las mejores versiones del Girona", añadió, confirmando el regreso de Yáser Asprilla y la necesidad de hacer entender a muchos de sus jugadores que aún no lo han vivido qué es jugar contra el Real Madrid.