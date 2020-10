Míchel: "Tenemos que ir sin miedo y con nuestra identidad al Di Stéfano"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Huesca, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', ha asegurado que el equipo tiene que acudir "sin miedo" y fiel a su "identidad" al Alfredo Di Stéfano, donde este sábado se miden con el Real Madrid (14.00 horas) y donde deben ser un equipo "comprometido" si quieren tener opciones de ganar.

"La máxima preocupación está en cómo seamos capaces de competirlo. Tenemos que ir sin miedo, con nuestra identidad, sabiendo que somos fuertes haciendo lo que nosotros sabemos. Con eso, estaré satisfecho, porque eso significa que haremos un buen partido", declaró en rueda de prensa.

Así, apeló a ser un grupo "ambicioso, agresivo y muy comprometido" para tener opciones. "Tenemos que ser un equipo muy comprometido", dijo. "Tenemos que hacer muchas ayudas, ser un equipo con mucha superioridad defensiva en los duelos, y tenemos que aprovechar las opciones en ataque para que no estén pensando solo en atacar", apuntó.

"No podemos vivir de los duelos. Se trata de trabajar mucho, de ayudarnos mucho", advirtió. "El Real Madrid tiene bastantes más posibilidades de conseguir los tres puntos que nosotros, pero hay que jugar los 90 minutos, nosotros vamos con ilusión. No hace falta que estés apretando al jugador durante la semana, porque ven que es un partido especial. Son tres puntos más y tenemos que pelearlos. Tenemos que hacer un partido perfecto y que ellos no tengan su mejor día", subrayó.

Además, el técnico madrileño restó importancia a los "raros" resultados en los dos últimos partidos de los de Zinédine Zidane en el Di Stéfano, con derrotas ante el Cádiz (0-1) y el Shakhtar Donetsk (2-3). "Es un equipo con muchísimo talento, con muchísimas alternativas, que si le dejas sentirse cómodo en el campo te va a ganar. Vamos a intentar que los que estemos cómodos seamos nosotros y que le hagamos el partido lo más difícil y feo posible para sus características", expresó.

"Ellos, con su juego, te pueden ganar de muchísimas formas. Es estrategia es un equipo potentísimo, a los espacios también, en juego posicional, si juegan Isco, Modric, Kroos, Benzema... Tienen muchísimas alternativas", continuó.

Por ello, Míchel restó importancia a las rotaciones que pueda hacer el preparador francés, porque el equipo madridista posee "recambios para hacer dos onces muy competitivos". "Estamos hablando de una de las mejores plantillas del mundo. ¿Va a rotar Modric por Kroos, Isco por Valverde? Nombre por nombre, el Madrid es un equipazo y yo me espero el mejor Madrid posible", manifestó.

El técnico del conjunto oscense, que aseguró que las "importantes" bajas de Okazaki, Pedro López y Mikel Rico no les impedirán ser "un equipo competitivo", lamentó no poder contar en este partido "especial" con su afición. "La pena es que no podamos disfrutar de este encuentro que nos hemos ganado con nuestra gente y en el Bernabéu, que hubiera sido una fiesta. Intentaremos hacer notar que están allí con nosotros", aseguró, antes de expresar su deseo por su 45º cumpleaños. "Solo pido salud y que mis jugadores me regalen no una victoria, sino un gran partido", concluyó.