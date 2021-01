Míchel: "Veo al equipo vivo, la posible destitución no es mi preocupación"

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Huesca, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', afirmó que ve a sus jugadores "vivos" y que "la posible destitución" no le preocupa, ya que están trabajando y poniendo todo para salir de la zona de descenso, después de la derrota (0-1) este domingo ante el Barça.

"Era un partido muy complicado, sabíamos que no podíamos ser nosotros mismos y teníamos que defender mucho más atrás de lo que lo solemos hacer. En la primera parte hemos cumplido al 50%, nos ha faltado salir con menos timidez hacia arriba. Sabiendo que el Barça iba a tener sus ocasiones, han enchufado una y han tenido cuatro", dijo en rueda de prensa en El Alcoraz.

El técnico explicó que no le preocupa la destitución y que tiene fuerzas para pelear la categoría. "Estoy en el mejor momento de mi carrera como entrenador. Tengo soluciones, estos jugadores aportan y las fuerzas las tengo al 200%. La derrota duele, vamos últimos, yo veo al equipo competir y veo a un equipo vivo. Los jugadores se dejan la vida. Es una situación incómoda, a mí me preocupa, pero tengo soluciones. Los malos resultados no me quitan la energía. La posible destitución no es mi preocupación", afirmó.

"Teníamos capacidad de llegar los últimos 20 minutos. La segunda parte se ha parecido más a lo que queríamos. Nos ha faltado un poco más de decisión en los últimos metros. El equipo ha competido muy bien", añadió, con un final apretado para el Barça. Sobre el mercado de fichajes, Míchel afirmó que no espera ninguna llegada. "Con esta plantilla es suficiente para conseguir el objetivo", afirmó.