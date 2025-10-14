Mick Schumacher apunta a la IndyCar: "Es una de las opciones para 2026"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto alemán Mick Schumacher ha apuntado este martes que un futuro deportivo a largo plazo en la serie estadounidense IndyCar es "una de las opciones" que tiene, unas declaraciones que llegan tras sus primeras pruebas a los mandos de un monoplaza de IndyCar en el circuito de Indianápolis.

"Para 2026, todo está abierto. Tengo varias opciones, IndyCar es una de ellas", declaró el piloto alemán de 26 años en una rueda de prensa en Estados Unidos. "Aún no puedo decir cuáles son exactamente las posibilidades de que compita aquí. Tengo que procesar las impresiones y ver qué es lo que realmente quiero", agregó.

Schumacher dio sus primeras vueltas en Indianápolis con un coche del equipo Rahal Letterman Lanigan, causando una buena impresión gracias a un rápido primer mejor tiempo. "Ha sido bueno conocer el coche y el equipo. Estoy muy contento y feliz de estar aquí", declaró Schumacher.

El hijo del legendario siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher tenía la esperanza de volver a la Fórmula 1 el año que viene, donde ya había pilotado para el equipo estadounidense Haas en 2021 y 2022. Sin embargo, no consiguió una plaza en el nuevo equipo Cadillac.

A Schumacher, que está compitiendo en el Mundial de resistencia este curso, le gustaría volver a pilotar un monoplaza. "Los monoplazas me atraen. Simplemente me encanta ver mis ruedas", dijo y agregó: "Mi padre siempre decía: los Schumacher son más rápidos cuando ven sus ruedas. No tardaré mucho en decidirme, pero cuando lo haga me dedicaré al 100%".