Mick Schumacher correrá la IndyCar en 2026

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex piloto alemán de Fórmula 1 Mick Schumacher competirá en la IndyCar en 2026, después de fichar por el equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, después de dejar la semana pasada el equipo Alpine en el Mundial de Resistencia (WEC), según un comunicado.

"Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) anuncia que Mick Schumacher, de 26 años, competirá para el equipo en la IndyCar en 2026. El hijo del legendario siete veces campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher cuenta con un impresionante currículum que incluye 43 carreras en Fórmula 1 y un sexto puesto como mejor resultado, además de tres podios en el WEC", informó al estructura en su página web.

Dado que Schumacher tiene experiencia en circuitos urbanos, mixtos y tradicionales, el equipo ya prepara un test con el piloto alemán en óvalo, ya que hay hasta seis carreras de este tipo de las 17 del calendario de la IndyCar el próximo año, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis.

El piloto, que corrió para Haas en la F1 en 2021 y 2022, lucirá el número 47, en un monoplaza con motor Honda, y completa así la alineación del equipo RLL para la temporada 2026 junto a Graham Rahal y Louis Foster, Rookie del Año de la IndyCar 2025.

Schumacher, campeón de la F3 y la F2, corrió recientemente en el WEC de la FIA en 2024 y 2025 con Alpine, equipo que dejó la semana pasada, para ahora centrarse en la IndyCar. El 13 de octubre, completó una prueba de la categoría en Indianapolis, e impresionó a su nuevo equipo por su "ritmo, adaptabilidad y retroalimentación técnica", destacó la estructura en un comunicado.

"Me complace confirmar que competiré en la IndyCar el próximo año con RLL, participando durante toda la temporada. Con experiencia tanto en F1 como en Resistencia, cuento con una visión y conocimientos que estoy seguro contribuirán a una excelente colaboración", valoró el alemán en declaraciones publicadas por su nuevo equipo.

Schumacher se entusiasmó "de inmediato con el coche y el estilo americano del automovilismo", que es "más puro y directo". "Y, por supuesto, tengo curiosidad por nuevas experiencias y siempre estoy interesado en ampliar mis horizontes. Para mí, comienza un nuevo viaje, y estoy emocionado por el inicio de la temporada", completó.

La temporada 2026 de la IndyCar, que tiene al español Alex Palou como vigente campeón, arranca con el Gran Premio Firestone de San Petersburgo, en florida, el 1 de marzo.