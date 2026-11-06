Miembro del cuerpo médico del CD Tenerife apela a la "prudencia" con la investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel

Aficionados dejan flores por Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, a 3 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). El delantero español del CD Tenerife Jesús de Miguel ha muerto hoy, a las 08.00 horas, a ca - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Faustino Afonso, miembro del cuerpo médico del CD Tenerife, ha apelado este viernes a la "prudencia" y pedido "máximo respeto" en torno a la investigación judicial abierta por la Sección de Instrucción Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.

"Es fundamental que se esclarezca lo ocurrido con el máximo rigor y responsabilidad, evitando especulaciones, informaciones inexactas y juicios precipitados", expone en un breve comunicado publicado en redes sociales.

Afonso aclara que no se encontraba en el estadio cuando sucedieron los hechos y no participó en la asistencia médica prestada durante el incidente a raíz del violento golpe sufrido por De Miguel en un choque con el portero del FC Andorra Jesús Owono. Con todo, señala que "ahora lo verdaderamente importante es el dolor de la familia de Jesús", a quien traslada todo su "cariño y respeto".

La investigación abierta de oficio por el juzgado trata de esclarecer, entre otras cosas, si hubo algún tipo de mala praxis en la primera atención al jugador sobre el césped y si los protocolos sanitarios de la Liga de Fútbol Profesional son los adecuados. El informe preliminar de la autopsia, avanzado por el periódico 'El Día', apunta a un "traumatismo torácico" accidental como causa compatible con la muerte del jugador.