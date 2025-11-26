Miguel Díaz, nuevo miembro de la Comisión Directiva del CSD

Archivo - Miguel Diaz, President of RFET, attends during the Desayunos Deportivos Europa Press “Feliciano Lopez” celebrated at Hotel Eurostars Madrid Tower on November 4, 2024, in Madrid, Spain. - DANTO PRESS / Oscar J. Barroso - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la RFET, Miguel Díaz, ha sido elegido este miércoles nuevo vocal de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, cargo que ocupará en representación de las federaciones deportivas españolas.

Miguel Díaz Román, presidente de la RFET desde el año 2016, comentó que es "un honor" estar en el órgano de gobierno del deporte español "representando a todas las federaciones". "Es también una responsabilidad, que asumo con entusiasmo. Quiero agradecer al CSD la confianza que han depositado en mí para ejercer esta nueva e importante función", explicó el máximo mandatario del tenis español.

Un nombramiento que ha sido recogido por el Boletín Oficial del Estado: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.c). 4º del Estatuto del Consejo Superior de Deportes, aprobado por Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, vengo en designar vocal de la Comisión Directiva en representación de las federaciones deportivas españolas a D. Miguel Díaz Román, presidente de la Real Federación Española de Tenis".