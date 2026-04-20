Miguel Induráin y el Kosner-Saltoki Home participarán en la Titan Desert como homenaje a August Pascual

El pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin y el Kosner-Saltoki Home participarán en la Titan Desert de 2026 como homenaje al ciclista aficionado August Pascual, fallecido en enero. - KOSNER-SALTOKI HOME

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kosner-Saltoki Home y el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin volverán a participar en la próxima edición de la Titan Desert en Marruecos, que se disputa del 26 de abril al 1 de mayo, para homenajear a August Pascual, director del equipo en las ediciones de 2023 y 2024, y que falleció el enero en Perú.

El reusense impulsó una formación que mezclaba a empleados y clientes de Kosner y Saltoki Home junto a ciclistas como Miguel Induráin, Pruden Induráin, Luis León Sánchez, Óscar Pereiro o Sylvain Chavanel. Por ello, solo unos días después de su fallecimiento, compañeros, técnicos y patrocinadores del conjunto navarro compartieron el mismo sentimiento de que el recuerdo de August Pascual debía volver al desierto.

August Pascual era un enamorado de la Titan Desert y completó 20 ediciones, lo que le valió para ser reconocido como Titan Legend Diamond tras recorrer más de 10.000 kilómetros en la exigente carrera por el desierto marroquí, y que actualmente solo ostentan 10 personas. Su pasión, su forma de liderar y su capacidad para unir a personas muy distintas fueron el motor del conjunto Kosner-Saltoki Home.

August Pascual dejó huella en cada iniciativa relacionada con el ciclismo en la que tomó parte. Además de competir, también ayudó a ciclistas aficionados en su preparación para este tipo de pruebas, y llegó a promover otras carreras como la Polar Gran Fondo la Mussara, una marcha cicloturista celebrada en Tarragona que llegó a contar con hasta 8.000 inscritos.

En la edición de este año, 47 corredores, apadrinados por Miguel Induráin, que disputará tres etapas de la prueba, tomarán la salida para rendirle homenaje y demostrar que no se corre solo con las piernas sino con el corazón.

El equipo Kosner-Saltoki Home fue el gran protagonista de la Skoda Titan Desert Morocco 2024 y cerró su participación en la prueba con un histórico triplete: Luis León Sánchez ganó la clasificación general, Iosu Torres y Ainara Elbusto vencieron en Dúo Mixto y Pere Salcedo se coronó en Máster 60.

Además, Konny Looser finalizó la carrera en segunda posición en la categoría Élite, misma plaza que obtuvo Pau Marzà en la general de Legend Legend Man.

También destaca el carácter solidario de la participación del Kosner-Saltoki Home en la prueba, ya que el equipo convirtió sus victorias y kilómetros recorridos en euros donados a la lucha contra la ELA de la mano del exportero y exentrenador de fútbol Juan Carlos Unzué, otro de los inspiradores del proyecto.