Miguel Induráin: "El oro en Atlanta'96 fue el broche perfecto a mi carrera"

Archivo - January 19, 2025, Benidorm, Valencian Community, Spain: Benidorm, Spain, 19th January, 2025: Former cyclist Miguel Indurain during the UCI Cyclo-cross World Cup Benidorm Elite Women's race on January 19, 2025 in Benidorm, Spain. - Europa Press/Contacto/Alberto Brevers - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Miguel Induráin reconoció que la medalla de oro en la prueba de contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 fue el "broche perfecto" a su carrera deportiva, y situó a los españoles entre los "favoritos" para ganar etapas en el Tour de Francia de 2026 pese al "gran nivel" de participación en esta edición que partió desde Barcelona.

"Fui a Atlanta porque era una gran oportunidad, aunque en mi carrera deportiva no estaba marcado como el objetivo principal. Era la primera vez que iba como profesional y conseguí el oro. Fue el broche perfecto de mi carrera deportiva y una de mis últimas victorias como profesional", afirmó Miguel Induráin en declaraciones a Europa Press tras participar en el homenaje a los deportistas de Atlanta'96 por parte del Comité Olímpico Español (COE).

El exciclista, que ya había participado en Los Ángeles'84 como 'amateur', confesó que no se preparó "mucho" Atlanta'96 por el "poco tiempo" que disponía después de disputar el Tour de Francia. "En 15 días tuve que decidir si afrontaba los Juegos, sobre todo la contrarreloj. Fuimos para allí con el material, el recorrido era un poquito complicado, pero tuvimos que darle vuelta a todo mental y físicamente para luchar por la victoria", explicó.

El campeón olímpico estaba "pendiente" de la información que le iban dando cada vuelta en su carrera por el oro. "La última vuelta la hice a tope y pude conseguir esa medalla. Fue un 'relax' después de estar concentrado con tanta tensión. Cuando ya pasas la línea de meta y sabes que eres ganador sientes la calma de haber conseguido el objetivo", añadió.

El pentacampeón del Tour de Francia dijo que en su carrera deportiva el oro de Atlanta'96 ocupa un lugar destacado, pero que su primer triunfo en el Tour es su victoria favorita. "También tengo Giros de Italia, grandes carreras, pero ese oro sí está entre una de mis victorias favoritas", valoró Induráin.

Acerca de la participación española en este Tour, Induráin ve a los corredores nacionales "con ilusión". "Por el nivel del ciclismo y del deporte en general es muy difícil conseguir victorias, pero ellos también están entre los favoritos. A ver si con la ilusión de salir de casa van mentalmente más frescos y consiguen algunas victorias", expresó el exciclista navarro.

También habló del "gran momento" por el que está pasando el ciclismo femenino español, especialmente la ciclista del UAE Paula Blasi. "Está a tope mentalmente, consiguiendo grandes victorias y en la Vuelta a España le sale todo redondo. Es una referente ahora mismo en el ciclismo femenino", sentenció.