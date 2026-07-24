Miguel Méndez: "Las expectativas son máximas, pero con los pies en el suelo"

Archivo - June 27, 2025, Piraeus, Attiki, Greece: MIGUEL MENDEZ Head Coach of Spain react during the Fiba Women Eurobasket 2025 game against France at Peace and Friendship Arena in Piraeus , Greece on 27 June of 2025 - Europa Press/Contacto/Xenophon Karakalos - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, reconoció que las expectativas de cara al Mundial de Berlín (Alemania), que se disputará del 4 al 13 de septiembre, son "máximas" y "altas", pero se mostró cauto y defendió que deben tener "los pies en el suelo", a la vez de mostrarse "preocupado" por la incorporación de las jugadoras WNBA a pocos días de comenzar el torneo.

"Las expectativas son máximas. Es verdad que hace cuatro años no jugamos un Mundial, pero en los Juegos de París competimos muy bien. Siempre somos favoritos cuando jugamos un Europeo, junto a otros países del continente, y se unen Estados Unidos o Australia. Tenemos las expectativas altas independientemente del rival, con ambición, pero también con lo pies en el suelo. Tenemos un grupo que será mejor cada año que pase y podemos competir contra todo el mundo", afirmó en una rueda de prensa en el Hospital Universitario HM Sanchinarro.

Tras desvelar la lista para la preparación del Mundial, Méndez recordó el Eurobasket de 2025, donde "se rejuveneció" el equipo y sirvió como "experiencia", porque no fueron como favoritas y lograron la plata. "Tenemos jugadoras muy especiales, tanto las experimentadas como las nuevas, que no dan un paso atrás y tienen la ilusión de ganarle a cualquiera que se ponga por delante. Los que somos mayores tendremos que tener los pies en el suelo y daremos a las jugadoras las armas para competir", aseguró.

"Cada día, las jóvenes son mejores y las que no son jóvenes también. Por ejemplo nuestra capitana Alba Torrens, no solo por lo que aporta en el vestuario, sino en la pista también. Las jugadoras jóvenes tienen una ambición desmedida que les permite no dar un paso atrás. Pero lo que tenemos presente es este campeonato y estamos preparados. No digo que vayamos a ganar, pero no renunciamos a nada", declaró.

"Me interesan más sus ganas y pasión que el equipo en el que juegue. Marta García también jugó en Segunda División, por eso queremos ver más de cerca su progresión. No me fijo en el equipo en el que juegan, el 99% de los entrenadores hubieran hecho lo mismo", comentó sobre la capitana.

Sobre Megan Gustafson, el técnico ve una "buena noticia, pero también es mala" que juegue en Estados Unidos por la preparación. "Es una de las situaciones que más me preocupa. Ha aterrizado de forma intermitente porque viene de competir WNBA. Es la situación que tenemos y no le voy a dar más vueltas. Sabe el estilo de juego. Es importante que las jugadoras sepan el estilo español. Trataremos de ajustar para que rindan desde el primer día", valoró sobre la pívot.

Además, Méndez se mostró "encantado" de contar con María Conde. "Su predisposición ha sido buenísima. Se ha recuperado en tiempo récord y ha apretado mucho pese a no jugar sus dos últimos partidos de temporada. También ha apretado a su club para venir antes. Estoy convencido de que es una jugadora importante para nuestro equipo", añadió.

"Me gustaría que las 16 jugadoras llegasen sin percances físicos. El último informe de hace dos días asegura que todo el mundo está bien. Es la primera vez que nos pasa, porque hay partidos de WNBA hasta 31 de agosto, pero vamos a hacerlo de la forma más natural posible", reconoció. "Son jugadoras que conocen la forma de trabajar. Es verdad que día a día nos iremos encontrando mejor para que vayamos en progresión ascendente", dijo sobre la tardía llegada de las jugadoras WNBA a la concentración.

España debutará en el Mundial contra la anfitriona Alemania, un rival "difícil y con muchas jugadoras WNBA". "No parece fácil afrontar este torneo con jugadoras que acaban de llegar de Estados Unidos. Esa inconsciencia que tienen los jóvenes les permite soñar por todo. Nos viene muy bien tener gente experimentada y jóvenes porque esto ayuda a la formación y a coger experiencia. Estamos abiertos a hacer nuevas cosas", aseguró.

"La afición en las últimas competiciones femeninas se ha mostrado como una de las mejores aficiones de Europa, porque aprieta mucho y llena el pabellón. Juntar a las dos selecciones, tanto masculina como femenina, es algo que no ha pasado nunca y nosotros afinaremos para los últimos días", concluyó sobre la afición.