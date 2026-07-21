Miguel Méndez ofrece este viernes la convocatoria para la preparación del Mundial de Alemania

Archivo - June 22, 2025, Hamburg, GERMANY: 250622 Coach Head Miguel Mendez of Spain during the FIBA Women's Eurobasket 2025 match between Sweden and Spain on June 22, 2025 in Hamburg. .Photo: Emma Wallskog / BILDBYRÃN / COP 320 / EW0539.basket basketball - Europa Press/Contacto/Emma Wallskog - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ofrece este viernes, 24 de julio, la lista de jugadoras convocadas para preparar la Copa del Mundo que se disputará del 4 al 13 de septiembre en Berlín (Alemania).

El acto tendrá lugar este viernes, a las 12.00 horas, y el técnico estará acompañado de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar. A falta de poco más de una semana para que la selección empiece a preparar la Copa del Mundo de Berlín con la Gira 'Volvamos a Soñar', el seleccionador dará a conocer la lista de jugadoras con las que contará para esos partidos.

El 15 de agosto (19.00 horas) se enfrentará a Alemania en el país germano. Después viajarán a Tenerife, a disputar en el Pabellón de Deportes Santiago Martín de La Laguna dos amistosos ante Nigeria, el día 21 (21.00), y Bélgica, el día 23 (21.00). Y finalizarán la gira preparatoria en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, con los partidos ante Mali, el 29 (20.00), y China, el 30 (20.00).