Miguel Rodríguez ficha por el Deportivo Alavés hasta 2031

Archivo - February 1, 2026: HEERENVEEN , 01-02-2026 , Abe Lenstra Stadium , season 2025 / 2026 , Dutch Eredivisie football , match between SC Heerenveen - FC Utrecht , picture shows FC Utrecht player Miguel Rodriguez disappointed - Europa Press/Contacto/Niels Boersema - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Miguel Rodríguez, de 23 años, jugará en el Deportivo Alavés por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, después de que el club vitoriano haya alcanzado un acuerdo con el FC Utrecht neerlandés para su traspaso, informa la entidad vitoriana en un comunicado.

El extremo derecho, que destaca por su "velocidad, desborde y talento ofensivo", regresará a LaLiga EA Sports, donde ya militó con el RC Celta, club con el que se formó en las categorías inferiores y debutó en el primer equipo en la temporada 2023-24, antes de poner rumbo al fútbol neerlandés.

Rodríguez jugó dos temporadas con el FC Utrecht, donde dio un paso adelante en su desarrollo competitivo, disputando 45 partidos entre la Eredivisie y la Liga Europa, consolidándose como un "atacante vertical, dinámico y con capacidad para marcar diferencias en los últimos metros", destacó el club 'babazorro'.

"A sus 23 años, Miguel Rodríguez aterriza en Vitoria-Gasteiz después de haber acumulado experiencia en la élite y con un amplio margen de crecimiento. Su polivalencia en las posiciones ofensivas, su velocidad y su capacidad para romper líneas convierten al nuevo futbolista albiazul en un perfil que encaja con la idea de juego del Deportivo Alavés", concluyó el comunicado.