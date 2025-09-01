Mikautadze firma seis temporadas por el Villarreal

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF continúa reforzando su plantilla y su delantera con el fichaje del delantero georgiano Georges Mikautadze, que firma por el conjunto castellonense por las próximas seis temporadas, hasta junio de 2031, tras el acuerdo alcanzado con el Olympique de Lyon francés.

El futbolista, que en octubre cumplirá 25 años y actualmente concentrado con su selección, "es un habilidoso atacante que puede jugar como delantero centro o extremo izquierdo", detalló el 'Submarino Amarillo'. Con su selección, ha marcado 20 goles en 37 partidos, mientras que con el Lyon, con el que había jugado ya dos choques de la Ligue 1 de esta temporada, anotó 17 y repartió 11 asistencias la pasada campaña.

"Tiene gol, calidad, visión de juego y una fantástica conducción del esférico. Se distingue por su capacidad para generar ventajas y fabricar ocasiones de peligro cerca del área rival. También destaca por su potencia y su impresionante facilidad para ver portería o asistir a sus compañeros", continuó el Villarreal CF.

El equipo que entrena Marcelino García Toral advierte que "con este ambicioso movimiento, refuerza su parcela ofensiva incorporando a uno de los mejores atacantes del fútbol europeo". "Un fichaje ilusionante para dar un salto de nivel en una temporada exigente en la que el equipo amarillo juega la Liga de Campeones, además de LaLiga EA Sports y la Copa del Rey", recordó.