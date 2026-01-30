Mikel Arteta compara al joven 'gunner' Max Dowman con Leo Messi

Archivo - FILED - 29 October 2025, United Kingdom, London: Arsenal manager Mikel Arteta (R) embraces Max Dowman as he leaves the field after being substituted during the English Carabao Cup soccer match between Arsenal and Brighton and Hove Albion at the - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES (GRAN BRETAÑA), 30 Ene. (dpa/EP) -

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha comparado al joven jugador 'gunner' Max Dowman con el argentino Leo Messi tras anunciarse que el inglés, de apenas 16 años, firmará un contrato profesional con el Arsenal en 2027.

Dowman, que debutó en la victoria por 5-0 del Arsenal contra el Leeds en agosto con 15 años y 234 días, ha llegado a un preacuerdo con el club del norte de Londres que se convertirá en un contrato profesional cuando cumpla 17 años el 31 de diciembre.

El extremo derecho de Chelmsfor se convirtió en el jugador más joven de la historia del Arsenal en ser titular cuando impresionó en la victoria de la Copa de la Liga contra el Brighton en el Emirates en octubre.

Un mes más tarde, se convirtió en el primer jugador de 15 años en jugar en la Liga de Campeones tras salir desde el banquillo en la victoria del Arsenal ante el Slavia de Praga.

En total, Dowman ha jugado cinco veces esta temporada, pero ha estado fuera de juego durante casi dos meses por una lesión en el tobillo. Cuando se le preguntó por el lugar que ocupaba Dowman entre los jugadores de la cantera que había visto ascender, Arteta, que militó en el Barcelona al mismo tiempo que Messi, les comparó.

"Sin duda, es uno de los mejores (canteranos). Lo que ha hecho con nosotros, personalmente, no lo había visto antes. Solo con un chico que jugaba en el Barcelona, pero quizá ni siquiera eso. También tiene cierto carisma y personalidad. No se deja intimidar, ya sea por la situación, el estadio o el rival, y eso es una gran cualidad", señaló.

"La comunicación entre nosotros ha sido muy, muy productiva a lo largo de los años. Ahora depende de él y de nosotros construir una carrera increíble", valoró. Aparte de Dowman, Arteta tendrá una plantilla completa para elegir para el crucial partido de la Premier League que su equipo disputará el sábado en Leeds, y el español reveló que cree que las plantillas para los partidos deben reforzarse.