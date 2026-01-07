Mikel Arteta, sobre la comparación con los 'Invencibles': "Tenemos que traducir eso en grandes trofeos"

Archivo - 06 December 2025, United Kingdom, Birmingham: Arsenal manager Mikel Arteta stands on the touchline during the English Premier League soccer match between Aston Villa and Arsenal at Villa Park. Photo: Mike Egerton/PA Wire/dpa - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 7 Ene. (dpa/EP) -

El entrenador del Arsenal FC, Mikel Arteta, ha insistido en que sus pupilos, que luchan por conquistar el título de la Premier League inglesa, solo podrá compararse con los 'Invencibles' de Arsène Wenger si traduce "en grandes trofeos" su buena imagen y sus notables estadísticas.

Subcampeón liguero en las últimas tres temporadas, el Arsenal ganó su último título en 2004, cuando el equipo de Wenger terminó invicto en una campaña histórica. Los jugadores de Arteta han acumulado dos puntos más y han marcado cuatro goles más que los 'Invencibles' tras 20 partidos.

Los 'gunners' recibirán este jueves al Liverpool en un duelo crucial y que Arteta querrá afrontarlo con "algo que demostrar" porque su equipo está en lo más alto de la tabla con 48 puntos, mientras que el Manchester City y el Aston Villa son respectivamente segundo y tercero con 42 puntos.

En vísperas de ese partido contra los 'reds', a Arteta se le preguntó si su plantilla es tan buena como la de Wenger en 2004. "No, porque los 'Invencibles' ganaron mucho. Ganaron de forma constante y crearon una historia y un legado, y nosotros tenemos que hacer lo mismo", respondió.

"Hay muchas estadísticas, pero en los últimos dos o tres años hemos conseguido más puntos y más goles que nunca. Pero al final, tenemos que traducir eso en grandes trofeos. Probablemente, hacer lo que estamos haciendo ahora habría sido suficiente [en 2004], pero ahora no lo es y tenemos que ampliar aún más las diferencias", añadió el técnico español.

El único trofeo de Arteta en sus seis años al frente de los 'gunners' sigue siendo la FA Cup que ganó en 2020. Pero ahora su plantel está en un gran momento de forma, pues ha ganado sus últimos cinco partidos ligueros y solo ha perdido dos puntos en el Emirates Stadium en toda la temporada.

Arteta también buscará la revancha por su derrota del pasado 31 de agosto por 1-0 ante el Liverpool en Anfield, resultado que en ese momento algunos consideraron que descarrilaría sus ambiciones de ganar el título. El español, cuyo equipo afronta esta nueva cita con 14 puntos de ventaja sobre el club de Merseyside, habló de este asunto: "Es un partido muy importante contra el campeón y tenemos algo que demostrar".

"Tenemos que demostrar que podemos volver a hacerlo una y otra vez. Lo hicimos hace unos días contra el Bournemouth, tras una gran victoria contra el Aston Villa, y vamos a seguir así. Son un equipo magnífico", apuntó sobre los 'reds'. Riccardo Calafiori, Cristhian Mosquera y Max Dowman siguen de baja para la visita del equipo entrenado por Arne Slot.

Sin embargo, Kai Havertz podría entrar en la convocatoria. El delantero alemán no ha jugado desde la primera jornada tras operarse de una rodilla y su inminente regreso reforzará las opciones ofensivas de Arteta, ya que el sueco Viktor Gyökeres lleva nueve partidos sin marcar en juego.

"Estamos controlando la situación de Kai y su carga de trabajo", dijo al respecto. "Lleva mucho tiempo fuera. Está muy cerca, ha vuelto a entrenar y esperamos poder contar con él y tener su mejor versión", zanjó Arteta.