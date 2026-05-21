Mikel Merino: "Estoy preparado para el Mundial"

Archivo - Mikel Merino of Spain applaud the fans at the end of the match the FIFA World Cup 2026 Group E European qualification football match between Spain and Georgia at Manuel Martinez Valero Stadium on October 11, 2025 in Elche, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Mikel Merino aseguró este jueves estar "preparado" para disputar con la selección española el Mundial, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, después de volver a los entrenamientos con el Arsenal FC y dejar atrás su lesión ósea.

"No he hecho planes. Lo único que había en mi cabeza y en mi corazón desde que me lesioné era pelear todo lo posible por estar preparado para el Mundial. Creo que lo estoy y ojalá esos planes sean ayudar a la selección", expresó el mediocentro en declaraciones a Movistar+ recogidas por Europa Press.

Merino sufrió una lesión ósea en el pie derecho a finales de enero por la que tuvo que pasar por quirófano, obligándole a estar de baja durante casi cuatro meses -se ha perdido 25 encuentros con el Arsenal- y su presencia en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para el Mundial estaba en entredicho.

Ahora, el centrocampista navarro ya es uno más en los entrenamientos del conjunto entrenado por Mikel Arteta, que se proclamó campeón de la Premier este martes por primera vez en 22 años, y apunta a la final de la Champions, el próximo sábado 30 de mayo (21.00) en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría) y la cita mundialista en Estados Unidos, Canadá y México.