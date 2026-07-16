Mikel Rodríguez ficha por el Deportivo Alavés hasta 2031

Archivo - Mikel Rodriguez of Real Sociedad B in action during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and Real Sociedad B at La Rosaleda stadium on August 24, 2025, in Malaga, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista guipuzcoano Mikel Rodríguez se ha convertido este jueves en nuevo refuerzo del Deportivo Alavés, con el que firma un contrato hasta 2031, después de haber registrado una temporada "destacada" en LaLiga Hypermotion con la Real Sociedad B, según ha comunicado el club vitoriano.

Rodríguez llegó a un acuerdo con la entidad 'babazorra' para formar parte de la plantilla dirigida por Quique Sánchez Flores, en la que aportará "dinamismo, capacidad de trabajo, versatilidad, equilibrio y energía" en la medular del campo hasta 2031. Y es que el futbolista de 24 años tiene un "buen criterio en la circulación de balón, llegada al área rival y una gran implicación en las tareas defensivas", destacó el anuncio.

El de Getaria, formado en la cantera de Zubieta, se consolidó como una "pieza importante" en el equipo filial 'txuri-urdin', disputando 33 partidos y firmando dos goles y dos asistencias en la temporada pasada 2025-26 en el regreso del 'Sanse' a LaLiga Hypermotion.