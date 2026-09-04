Mikel Rodríguez se rompe el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha

Mikel Rodriguez of Deportivo Alaves looks on during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Getafe CF at Mendizorrotza on August 15, 2026, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Mikel Rodríguez, jugador del Deportivo Alavés, "presenta una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", según ha comunicado este viernes el propio club vitoriano.

"El de Getaria se produjo la lesión durante el entrenamiento del jueves y las pruebas realizadas en las últimas horas han determinado el diagnóstico definitivo", detalló el parte médico alavesista.

"El futbolista será sometido a tratamiento quirúrgico en los próximos días. La evolución de la lesión determinará sus plazos de recuperación", concluyó la breve nota de prensa del Alavés.