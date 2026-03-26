Milagros Tolón agradece a Carolina Marín "ser referente" y llevar el nombre de España "a lo más alto"

Milagros Tolon, Minister of Education, Vocational Training and Sports, during the reception of the Spanish athletes who participated in the Milano–Cortina 2026 Winter Paralympic Games, held at the headquarters of the Higher Sports Council (CSD) on March 1 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Milagros Tolón, ha agradecido a la jugadora de bádminton Carolina Marín, que ha anunciado su retirada del deporte profesional este jueves, llevar el nombre de España "a lo más alto" y ser "referente" para las próximas generaciones de deportistas.

"Todo nuestro reconocimiento y admiración a Carolina Marín por una trayectoria deportiva ejemplar. Gracias por llevar el nombre de España a lo más alto y por ser referente para generaciones de deportistas. Mucha suerte en todo lo que venga a partir de ahora", escribió la ministra en su cuenta de 'X'.

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, oro olímpico y triple campeona del mundo, anunció este jueves "su decisión de poner fin a su carrera deportiva", por lo que no participará en el Europeo del próximo mes de abril en su Huelva natal, según ha confirmado su departamento de prensa.

"Tras un proceso de reflexión y priorizando el bienestar de su rodilla -como ya adelantó que sería su prioridad absoluta en esta etapa-, Carolina ha decidido que es el momento de escuchar a su cuerpo. Aunque la ilusión de competir en su casa, era un motor emocional inmenso, la salud y la calidad de vida futura prevalecen sobre la alta competición", indicó el comunicado.