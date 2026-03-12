Milagros Tolón: "España está dando pasos decisivos hacia un modelo deportivo más inclusivo, justo y coherente"

Milagros Tolón junto a Alberto Durán y parte de la delegación en los Juegos Paralímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - PRENSA CSD

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, acompañó este jueves a la delegación española presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, donde pudo felicitar a la medallista Audrey Pascual, de la que destacó su "valentía, talento y capacidad de superación", y celebró "los pasos decisivos hacia un modelo deportivo más inclusivo, justo y coherente" que se están dando en España.

Según informó este jueves el Consejo Superior de Deportes (CSD), la titular de la cartera de Deportes, acompañada por el embajador de España en Italia, Miguel Fernández-Palacios, visitó en la Villa a los deportistas españoles que están disputando esta cita, así como a los técnicos y personal sanitario y de oficina que completan la delegación nacional, encabezada por Alberto Durán y Francisco Botía, presidente y director general del Comité Paralímpico Español (CPE), respectivamente.

Milagros Tolón pudo "felicitar personalmente" a la esquiadora Audrey Pascual, gran protagonista hasta el momento tras lograr dos oros, en el supergigante y la combinada, y una plata, en descenso, en la categoría para deportistas que compiten sentadas.

"Su talento, su valentía y su capacidad de superación representan a la perfección los valores que hacen grande al deporte paralímpico", aseguró la ministra, que este jueves presenció la participación de la madrileña en el gigante, que no pudo concluir por una caída en la primera manga, y de María Martín-Granizo, Iraide Rodríguez y Alejandra Requesens junto a su guía Victoria Ibáñez. "Todas ellas, junto a Higinio Rivero, Javier Marcos y Emilio Redondo, son una inspiración para todo nuestro país", expresó.

El CSD recordó que los ocho integrantes del equipo compiten bajo la estructura de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), una de las 23 federaciones deportivas españolas que ya han culminado el proceso de integración de los deportistas con discapacidades en sus estructuras, conforme a lo establecido en la vigente Ley del Deporte.

"España está dando pasos decisivos hacia un modelo deportivo más inclusivo, justo y coherente con los valores que defendemos como sociedad. La integración de los deportistas con discapacidad en las federaciones unideportivas representa una auténtica transformación cultural. Esta conquista social sitúa la igualdad de oportunidades en el centro de nuestro sistema deportivo", subrayó en este sentido la ministra.

Desde la aprobación de esta norma en diciembre de 2022, el CSD ha destinado 12 millones de euros en ayudas a las federaciones deportivas españolas para respaldar este proceso integrador, que está permitiendo que los deportistas con discapacidad desarrollen su carrera deportiva dentro de las mismas estructuras federativas que el resto de deportistas de su disciplina, lo que contribuye a reforzar la visibilidad y la proyección del deporte paralímpico.

"Con esta decisión estamos enviando un mensaje muy claro y es que el talento deportivo no entiende de barreras. Nuestra responsabilidad como servidores públicos es eliminar obstáculos y garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de practicar deporte y alcanzar sus metas", remarcó Tolón.

La dirigente dejó claro que desde el Gobierno seguirán "acompañando a las federaciones en este camino, escuchando a los deportistas y trabajando con todo el sistema deportivo para culminar este proceso con éxito". "Porque cuando el deporte es más inclusivo, el deporte es también más representativo de lo que somos", aseveró.

La titular de Deportes también se refirió "al acto de justicia y de coherencia" de equiparar los premios monetarios por medalla en Juegos entre olímpicos y paralímpicos. "Reconocer de la misma manera el éxito deportivo significa reconocer también la misma excelencia, el mismo sacrificio y la misma capacidad de inspirar a toda la sociedad", apuntó.

"El deporte paralímpico ha demostrado sobradamente su impacto social y su capacidad para transformar miradas. Equiparar los premios es también una forma de trasladar a toda la ciudadanía que el talento, el esfuerzo y la victoria tienen exactamente el mismo valor", sentenció Tolón.