Milagros Tolón recibe este martes a World Rugby para abordar la candidatura de España al Mundial 2035

Archivo - March 18, 2026, Madrid, Spain: Milagros Tolon Jaime, Minister of Education and Sport, is seen at the Spanish Congress of Deputies during the plenary session. During the session, the Prime Minister informs lawmakers about Spain's position regardi - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, recibirá este martes en la sede del Ministerio a una delegación de World Rugby, encabezada por su consejero delegado, Alan Gilpin, con el objetivo de abordar los detalles de la candidatura española para la organización de la Copa del Mundo de 2035.

Según ha informado el departamento gubernamental, la ministra ha estará acompañada en esta cita por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y servirá para que los representantes institucionales españoles compartan de primera mano con los dirigentes de la federación internacional los pormenores del proyecto regulador del torneo mundialista con la participación del presidente de la Real Federación Española de Rugby (FERugby), Juan Carlos Martín 'Hansen'.