Milagros Tolón se reúne en Roma con su homólogo Andrea Abodi para reforzar la cooperación entre España e Italia

Andrea Abodi junto a Milagros Tolón en su reunión en Roma - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FP Y DEPORTES

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, mantuvo este jueves en Roma una reunión de trabajo con el ministro de Deportes y Juventud de la República Italiana, Andrea Abodi, de cara a apuntalar "la voluntad compartida de ambos países de reforzar la cooperación bilateral en materia deportiva".

Según informó el ministerio en nota de prensa, durante el encuentro, celebrado en la residencia del Embajador de España, Miguel Fernández-Palacios, ambos dirigentes subrayaron la importancia de la coordinación institucional para "afrontar retos comunes como la promoción de la práctica deportiva, el fomento del deporte base desde la perspectiva municipal y el impulso de la igualdad".

Además, Tolón y Abodi coincidieron "en la necesidad de avanzar en estrategias conjuntas que fortalezcan el papel del deporte como herramienta de cohesión social y desarrollo", mientras que la ministra de Deportes destacó igualmente "el valor del intercambio de experiencias y buenas prácticas" entre los dos países, "especialmente, en el ámbito del deporte de alto nivel".

En ese sentido, Milagros Tolón felicitó a su homólogo por la reciente organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo, a los que la titular de la cartera de Deportes pudo asistir. Por su parte, Andrea Abodi reafirmó el interés de su país en estrechar la colaboración con España, poniendo en común iniciativas que contribuyan "al crecimiento del deporte y al bienestar de la juventud". "Ambos dirigentes han acordado mantener un canal de diálogo que permita consolidar una agenda de trabajo conjunta en los próximos meses", añadió el ministerio español.

Además del Embajador, durante el encuentro acompañaron a Milagros Tolón, el subsecretario del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Roura, y la consejera de Educación, María del Ángel Muñoz.