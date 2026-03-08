Milán-Cortina: Higinio Rivero finaliza 23º en biatlón y Emilio Redondo cae en cuartos de snowboard cross

Higinio Rivero y Emilio Redondo en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 - PAULINO ORIBE/MIKAEL HELSING

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vasco Higinio Rivero concluyó en la vigesimotercera posición en su segunda prueba de biatlón de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), mientras que el toledano Emilio Redondo no pudo pasar de los cuartos de final en la modalidad de cross de snowboard.

Después de debutar en unos Juegos de Invierno con un vigésimo puesto en la prueba de Sprint, Rivero no pudo mejorar sus prestaciones en la de 12,5 kilómetros individual, perjudicado sobre todo por una penalización de cinco minutos tras una errática segunda tanda de disparos en la que falló los cuatro

El deportista de Barakaldo, de 43 años y que en las otras tres tandas sólo falló uno de sus disparos en cada una de ellas, cayó por esta sanción al puesto 26, el penúltimo de los participantes, pero supo no descentrarse y logró ir recuperando posiciones para terminar el 23 con un tiempo de 45:06.8, a 10:28 del campeón, el chino Zixu Liu, bronce en 2022.

"He tenido sensaciones muy buenas con el esquí, como estamos teniendo últimamente y la verdad que los productos y la preparación de esquí son de 10, el material también. Me he encontrado muy cómodo, rápido esquiando, pero el problema ha sido sobre todo la segunda tirada, que cuatro fallos nos quita ya opciones de estar en carrera", admitió Rivero en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

El vasco reconoció que "había como unas rachas también de viento" a las que no se habituó. "Entre mis fallas y las rachas de viento hemos tenido ahí bastantes problemas de desvío de la puntería, pero contentos, listos para corregir errores y a seguir para las siguientes", subrayó.

Por su parte, el toledano Emilio Redondo no pudo pasar la primera ronda eliminatoria de la modalidad de cross del 'snowboard' de la clase LL2 para los 'riders 'con menor afectación en las extremidades inferiores.

El español, también debutante en unos Juegos Paralímpicos de Invierno, había acabado el sábado con el decimocuarto mejor tiempo y no pudo superar su serie eliminatoria de cuartos de final junto al surcoreano Jehyuk Lee, el chino Qi Sun, oro en 2022 en 'banked slalom' y el japonés Keiji Okamoto tras finalizar cuarto. El oro fue para el italiano Emanuel Perathoner, actual campeón del mundo.

"Tengo una sensación un poco agridulce. Al final, creo que esperaba poder meterme en unas semifinales, que al final era lo mínimo, y hacer una bajada épica, pero no siempre salen las cosas como uno quiere y creo que para la próxima llegaremos más preparados y entraremos en semifinales y finales y en todo", remarcó el manchego.

El toledano recordó que ha llegado a estos Juehos con "un par de lesiones", sobre todo en el hombro, que debe vendar "todos los días", y que le ha impedido estar "al cien por cien". "Tuve una lesión en la última Copa del Mundo, que me hice daño en el tobillo y también todas las mañanas estamos vendando", resaltó.

"En la pista, los primeros días, había mucha más adrenalina, muchos más saltos y muchas más posibilidades de que hubiera caídas, hubiera cosas que me pudieran perjudicar y beneficiar, pero estas cosas las han quitado, han hecho una pista bastante fácil y la gente llega con mucha más experiencia que yo y saben apretar mucho más que yo. Creo que no había posibilidades de caídas y estos me ha perjudicado esto, pero no hay excusas, al final es mi primera experiencia paralímpica, hay que aprender de ello y volver más fuerte que en la siguiente", sentenció Redondo, "con muchas ganas" de competir en el 'banked slalom'.